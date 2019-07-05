]]>
]]>
Главная В России Новости

Путин присвоил звания Героев России четырем погибшим подводникам

13:35 5.07.2019
Фото с сайта kremlin.ru
Материалы по теме:

Владимир Путин посмертно наградил звездами Героя России четырех подводников из глубоководного аппарата, где случился пожар. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Речь идет о капитанах первого ранга Андрее Воскресенском, Денисе Опарином и Константине Сомове, а также капитане второго ранга Дмитрии Соловьеве. Именно Соловьев спас из горящего отсека гражданского специалиста и закрыл за собой люк, чтобы продолжить тушение.

Остальные погибшие посмертно получили ордена Мужества. Это капитаны первого ранга Владимир Абанкин, Сергей Данильченко, Денис Долонский, Константин Иванов и Николай Филин, капитан второго ранга Александр Авдонин, капитаны третьего ранга Виктор Кузьмин и Владимир Сухиничев, подполковник медицинской службы Александр Васильев и капитан-лейтенант Михаил Дубков.

Долонский и Филин на момент трагедии уже были Героями России.

Пожар на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел 1 июля. Погибли 14 человек.

Подробности произошедшего не раскрываются, так как эта информация относится к категории гостайны. Известно лишь, что моряки занимались изучением гидросферы.
Как рассказали в Минобороны, очаг возгорания находился в аккумуляторном отсеке. Подводники до конца боролись с огнем и смогли ликвидировать его ценой своих жизней. Им также удалось сберечь ядерную энергоустановку, аппарат скоро снова вернется в строй, пишет РИА Новости.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, экипаж состоял из уникальных военных специалистов. Семьям жертв трагедии окажут всю необходимую помощь, пообещал глава военного ведомства.

Темы: Пожары и возгорания в России, Происшествия, Награды и премии в России, Владимир Путин
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
05.07.2019, 19:21
Гость: наивному

Зачем избавляются от генералов и профессионалов?
05.07.2019, 18:43
Гость: вопросы к власти остаются

Трагедия с подводниками вызывает только вопросы к власти. Погибли якобы от угарного газа, не правда ли звучит почти издевательски, непрофессионально. А где же индивидуальные средства защиты? Почему стране не дали достойно проститься с героями-подводниками. Из похорон погибших моряков на глубоководной «АС-31», делают какую-то страшную тайну.
05.07.2019, 18:42
Гость: Делов-то: погибли - наградил!

"Замкнуло, - с улыбкой сказал Вальдемар, -
Иначе же как мог бы вспыхнуть пожар?"...
Скорее всего, ровно так, между прочим,
Верховный "скорбел" и по 'Курску' не очень!
Все комментарии (10)
]]> ]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.