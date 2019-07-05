Путин присвоил звания Героев России четырем погибшим подводникам
Владимир Путин посмертно наградил звездами Героя России четырех подводников из глубоководного аппарата, где случился пожар. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
Речь идет о капитанах первого ранга Андрее Воскресенском, Денисе Опарином и Константине Сомове, а также капитане второго ранга Дмитрии Соловьеве. Именно Соловьев спас из горящего отсека гражданского специалиста и закрыл за собой люк, чтобы продолжить тушение.
Остальные погибшие посмертно получили ордена Мужества. Это капитаны первого ранга Владимир Абанкин, Сергей Данильченко, Денис Долонский, Константин Иванов и Николай Филин, капитан второго ранга Александр Авдонин, капитаны третьего ранга Виктор Кузьмин и Владимир Сухиничев, подполковник медицинской службы Александр Васильев и капитан-лейтенант Михаил Дубков.
Долонский и Филин на момент трагедии уже были Героями России.
Пожар на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел 1 июля. Погибли 14 человек.
Подробности произошедшего не раскрываются, так как эта информация относится к категории гостайны. Известно лишь, что моряки занимались изучением гидросферы.
Как рассказали в Минобороны, очаг возгорания находился в аккумуляторном отсеке. Подводники до конца боролись с огнем и смогли ликвидировать его ценой своих жизней. Им также удалось сберечь ядерную энергоустановку, аппарат скоро снова вернется в строй, пишет РИА Новости.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, экипаж состоял из уникальных военных специалистов. Семьям жертв трагедии окажут всю необходимую помощь, пообещал глава военного ведомства.