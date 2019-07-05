Путин присвоил звания Героев России четырем погибшим подводникам

13:35

Владимир Путин посмертно наградил звездами Героя России четырех подводников из глубоководного аппарата, где случился пожар. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Речь идет о капитанах первого ранга Андрее Воскресенском, Денисе Опарином и Константине Сомове, а также капитане второго ранга Дмитрии Соловьеве. Именно Соловьев спас из горящего отсека гражданского специалиста и закрыл за собой люк, чтобы продолжить тушение.

Остальные погибшие посмертно получили ордена Мужества. Это капитаны первого ранга Владимир Абанкин, Сергей Данильченко, Денис Долонский, Константин Иванов и Николай Филин, капитан второго ранга Александр Авдонин, капитаны третьего ранга Виктор Кузьмин и Владимир Сухиничев, подполковник медицинской службы Александр Васильев и капитан-лейтенант Михаил Дубков.

Долонский и Филин на момент трагедии уже были Героями России.

Пожар на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел 1 июля. Погибли 14 человек.

Подробности произошедшего не раскрываются, так как эта информация относится к категории гостайны. Известно лишь, что моряки занимались изучением гидросферы.

Как рассказали в Минобороны, очаг возгорания находился в аккумуляторном отсеке. Подводники до конца боролись с огнем и смогли ликвидировать его ценой своих жизней. Им также удалось сберечь ядерную энергоустановку, аппарат скоро снова вернется в строй, пишет РИА Новости.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, экипаж состоял из уникальных военных специалистов. Семьям жертв трагедии окажут всю необходимую помощь, пообещал глава военного ведомства.