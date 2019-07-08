В Кремле назвали неприемлемым оскорбление Путина в эфире «Рустави 2»

13:28

В Кремле считают неприемлемым оскорбление в адрес президента России Владимира Путина, прозвучавшее в эфире грузинского телеканала "Рустави 2", пишет РИА Новости.

Отмечается, что все руководство Грузии осудило выходку, назвав ее недостойной народа этой страны.

"Что касается упомянутых оскорблений в адрес и нашей страны, и нашего президента, то, конечно, мы их считаем абсолютно неприемлемыми, мы их решительно осуждаем. Мы отмечаем, что, действительно, все руководство Грузии - и президент, и премьер-министр, и парламентарии, и спикер парламента - решительно осудили эту выходку", - прокомментировал ситуацию пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Безусловно, подобного рода поведение, будь оно спровоцировано кем-то, желающим еще более осложнить российско-грузинские отношения, или будь оно последствием абсолютного безумия, но, конечно же, это недостойно грузинского народа. Это народ, который имеет очень давнюю историю, богатейшие культурные традиции. И, конечно, это большой позор для грузин - то, что произошло", - подчеркнул представитель Кремля.

В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться.

Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.