Адепты бэби-боксов начали новую атаку

16:40

Добиваясь внедрения «бэби-боксов» в России, носители данной идеи наделяют ящики для брошенных младенцев исключительно позитивными названиями

Лоббисты ювенальной юстиции, сторонники превращения детей в обезличенный товар, не оставляют своей мечты об узаконивании специальных ящиков, где мамы-кукушки, не желающие воспитывать своих чад, могут анонимно от них избавиться (западная «инновация» именуется бэби-боксом, в русском варианте – «детский ящик»).



Babybox в Латвии.Фото с сайта babybox.lv

Две предыдущих попытки ввести детские ящики в правовое поле (2015 и 2017 гг.) оказались провальными, причем в продвижении темы принимали участие такие известные личности, как Константин Добрынин, Оксана Пушкина, Ирина Роднина, Павел Крашенинников и Татьяна Москалькова. И вот с их берега накатывает новая волна, к которой неожиданно присоединилась тележурналистка Наиля Аскер-заде.

Несколько дней назад в электронной версии «Известий» вышел материал, расписывающий плюсы от бэби-боксов, бьющий на несколько случаев подбрасывания туда детей как единственный шанс спасения их жизни.

Автор текста очень переживает, что такое замечательное изобретение до сих пор не получило официального статуса и сторонники инициативы вынуждены устанавливать их на свой страх и риск. Ну а в качестве светлой силы упоминается та же Оксана Пушкина, в марте с.г. заявившая, что она «будет биться за принятие соответствующего закона». То есть того самого документа, отложенного Советом Госдумы на неопределенный срок в 2017 г., предусматривающего наделение регионов правом создания мест для анонимного оставления детей.

Свежий материал «Известий» по теме не остался незамеченным теледивой ВГТРК Наилей Аскер-заде. Наиля сослалась на текст в своем «Телеграме», добавив критический комментарий в адрес противника бэби-боксов, сенатора Елены Мизулиной:

«Искренне убеждена, что сравнивать беби-боксы с поощрением государством отказов от детей – это как сравнивать фиолетовое с квадратным. То есть гипотетически оно конечно можно, но крайне бессмысленно. Ну или как, интересно, госпожа Мизулина себе это представляет? Идет мама с ребенком в коляске по улице, гуляют. Вдруг – опа, беби-бокс. Давай-ка этого ребенка сдадим, а то что, зря что ли техника простаивает, люди же старались, устанавливали. Такое только человек с больной головой вообразить может».

Допускаем, что Аскер-заде не имела времени для более глубокого погружения в тему, не знакомилась с аналитикой родительских организаций, считающих, что возможность анонимно избавиться от ребенка есть не что иное как провокация, которая направлена на разрушение института материнства и формирование рынка детей .

Неслучайно в некоторых регионах, параллельно с «бэби-боксами», заговорили о легализации «анонимных родов» – таким образом «уважаемые партнеры» мечтают превратить Россию в инкубатор, рынок торговли «анонимными детьми» – в т.ч. на органы и для медэкспериментов.

Напомним, два года назад Общественный уполномоченный по защите семьи в Петербурге в своих обращениях прямо призывал депутатов отказаться от легализации бэби-боксов:

«Под предлогом «спасения» грудных детей, заинтересованные чиновники разного уровня и связанные с ними «общественники», используя средства массовой информации и административный ресурс органов власти, манипулируют общественным мнением, желая законодательно легализовать установленные в ряде регионов «пилотные» «бэби-боксы»…

Мы провели расследование внедрения ящиков для младенцев «бэби-боксов» и считаем, что данный проект опасен и деструктивен по своей сути, является одним из звеньев бесчеловечных программ по сокращению численности населения нашей страны, направлен на разрушение традиционных семей и общества в целом, на развращение подрастающих поколений.

Отечественные идеологи внедрения «бэби-боксов» не афишируют авторов идеи создания ящиков для младенцев в России, а вот на сайте«Бэби-бокс в Латвии» прямо назван автор идеи создания «Baby Box» – фармацевтическая компания «Gedeon Richter» (Венгрия), которая закономерно избрала для реализации своей идеи представителей латвийской PR-компании.

Добиваясь внедрения «бэби-боксов» в России, носители данной идеи наделяют ящики для брошенных младенцев исключительно позитивными названиями – «окна жизни», «окна надежды», «место спасения жизни нежеланного ребенка», при этом одновременно причисляют потенциальных родителей-убийц новорожденных, пожелавших анонимно избавиться от собственного беспомощного ребенка, к лицам, сделавшим «ответственный» выбор».

Также мы рассказывали о том, что детский омбудсмен Анна Кузнецова, в отличие от своего предшественника Павла Астахова, ярого противника детских ящиков, стала занимать соглашательскую позицию по данному вопросу.

В частности, Кузнецова приблизила к себе, включив в состав Общественного совета при Уполномоченном, одну из главных лоббисток бэби-боксов, руководителя благотворительного фонда «Колыбель надежды» Елену Котову.

Примечательно, что «Колыбель надежды», называет организацию «Бэби-бокс в Латвии» своим другом и партнером .

К счастью, здравый смысл в этом вопросе посетил даже наш Минздрав, глава которого Вероника Скворцова ранее заявила, что негативные последствия от введения бэби-боксов перевесят позитивный эффект.

Наконец, совершенно здраво смотрит на суть предлагаемой «альтернативы, спасающей жизни» директор Благотворительного фонда профилактики социального сиротства Александра Марова.

«Во-первых, беби-боксы не решают вопроса младенческого детоубийства. Статистика показывает, что число таких преступлений не зависит от наличия «окон жизни». Во-вторых, многие криминологи подтверждают, что женщина, для которой жизнь только что родившегося ребенка представляет ценность, не будет его убивать. Если же жизнь новорожденного ничего не значит для матери, она не понесет его в беби-бокс, даже если он находится поблизости – были случаи, когда труп ребенка находили недалеко от него. Получается, что в беби-боксы кладут детей не те матери, которые хотели убить, а женщины в отчаянии, которые не знают, что делать», – отмечает Марова.

С этим мнением трудно не согласиться – внедрение бэби-боксов – ячеек, где мать может спокойно, без какой-либо ответственности, «официально» навсегда бросить ребенка в стране с сильными традиционными ценностями, выглядит как настоящая диверсия.

Вместо того, чтобы развивать службы профилактики отказа от новорожденных детей на базе роддомов и женских консультаций, а также механизмы помощи беременным и женщинам с новорожденными детьми, государство предлагает гражданам анонимно отказываться от своих детей.

«Не сдюжите? Мало денег? Не уверены в завтрашнем дне? Отдайте детей нам, а мы уж решим, что с ними делать, пусть их дальнейшая судьба вас не волнует», – такой подход предлагают узаконить лоббисты бэби-боксов, они же – ювенальщики, они же – антисемейщики.

Если в головах большинства наших депутатов и чиновников дети еще не приравнены к мусору, то этот проект должен навсегда кануть в Лету.