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Более 400 пилотов отстранили от полетов после проверки Генпрокуратуры

14:42 9.07.2019
© KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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Генпрокуратура РФ за последний год провела множество проверок, по итогам которых 425 пилотов лишились права управлять воздушными судами. Об этом рассказал официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

«Вследствие различных нарушений за год отстранено от полетов 425 пилотов, прекращена деятельность двух авиационных учебных центров. Росавиация аннулировала 160 летных свидетельств», — рассказал Куренной, выступая в эфире канала Генеральной прокуратуры «Эфир».

Причиной таких действий стал недостаточный уровень подготовки российских летчиков, а также были обнаружены и другие нарушения. По словам представителя, профессиональная подготовка пилотов к полетам является главным вопросом обеспечения безопасности перевозки пассажиров. Именно поэтому органы ведомства инициировали проверки учебных заведений, которые занимаются обучением специалистов гражданской авиации.

Куренной подчеркнул, что все акты реагирования по итогам проведенной работы были направлены в Росавиацию, Минтранс и Ространснадзор. Генеральная прокуратура РФ намерена следить за устранением всех нарушений, которые были выявлены во время проведения разбирательств.

Темы: Авиасообщение в России, Авиация, Генпрокуратура РФ
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Комментарии читателей
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09.07.2019, 18:27
Гость: Геннадий

Все нормальные пилоты давно работают по контрактам в Китае и На Ближнем Востоке. Там средняя зарплата 15-20 тыс долларов в месяц. Делайте выводы сами)
09.07.2019, 18:07
Гость: Жесть

А как они голыми плясали на камеру.
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