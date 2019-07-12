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Иркутские спасатели объявили о режиме ЧС из-за пожаров

16:27 12.07.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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В Иркутской области из-за лесных пожаров введен режим ЧС. Об этом сообщило ИА Nation News.

«С 11 июля на всей территории Прибайкалья введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера», — говорится в сообщении пресс-службы губернатора Сергея Левченко.

На время действия режима ЧС гражданам запрещено посещать леса, также запрещен въезд в леса автомобилей, кроме спецтранспорта спасателей.

По состоянию на 11 июля в Приангарье действовал 51 природный пожар, в том числе 12 вновь зарегистрированных. Общая площадь этих возгораний составляла почти 22 тыс. га, в том числе 19,6 тыс. га, покрытых лесом.

Сегодняшний день объявлен днем траура по погибшим во время наводнения. «Эта страшная беда вызвала в наших сердцах сочувствие и боль», — сказал губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

В результате паводка в Иркутской области погибли 25 человек. Еще 11 человек пропали без вести, их поиски продолжаются. Ранее стало известно, что поиски 38 пропавших завершились успешно — все они оказались живы.

Темы: Иркутская область, Лесные пожары в России, Чрезвычайные происшествия
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Комментарии читателей
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12.07.2019, 19:10
Гость: вадим иванович

китаёзы выжигают и вырубают тайгу как следствие экологические катастрофы как подтопление сёл и городов население вынуждено покидать родные места молодца володенька так держать аминь
12.07.2019, 19:03
Гость: Хммм

Шо, опять леса напилили и китаёзам отправили?
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