Задержанный за взятку замглавы ПФР признал вину и подал в отставку

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Задержанный за получение взятки заместитель главы Пенсионного фонда России Алексей Иванов признал вину, раскаивается и подал заявление об оставке, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ответственного секретаря ОНК Москвы Ивана Мельникова.

Отмечается, что Иванов содержится в двухместной камере в изоляторе временного содержания Северо-восточного административного округа Москвы. Как пишет агентство, задержанный не жалуется на условия содержания и думает, что 12 июля суд изберет ему меру пресечения в виде заключения по стражу.

Иванов был задержан сотрудниками ФСБ в среду, 10 июля, ранее, в понедельник прошли обыски по нескольким адресам. В частности, в компаниях "Техносерв" и "Редсис".

Как рассказал собеседник "Интерфакса", Иванов пришел в ПФР из IT-отрасли, занимался внедрением электронных сервисов. На программу внедрения было выделено более миллиарда рублей.