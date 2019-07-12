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Задержанный за взятку замглавы ПФР признал вину и подал в отставку

08:42 12.07.2019
Фото с сайта pfrf.ru
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Задержанный за получение взятки заместитель главы Пенсионного фонда России Алексей Иванов признал вину, раскаивается и подал заявление об оставке, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ответственного секретаря ОНК Москвы Ивана Мельникова.

Отмечается, что Иванов содержится в двухместной камере в изоляторе временного содержания Северо-восточного административного округа Москвы. Как пишет агентство, задержанный не жалуется на условия содержания и думает, что 12 июля суд изберет ему меру пресечения в виде заключения по стражу.

Иванов был задержан сотрудниками ФСБ в среду, 10 июля, ранее, в понедельник прошли обыски по нескольким адресам. В частности, в компаниях "Техносерв" и "Редсис".

Как рассказал собеседник "Интерфакса", Иванов пришел в ПФР из IT-отрасли, занимался внедрением электронных сервисов. На программу внедрения было выделено более миллиарда рублей.

Темы: Преступления чиновников и государственных служащих в России, Пенсионный фонд РФ
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Комментарии читателей
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12.07.2019, 14:30
Гость: ага

Наверное наградят орденом за заслуги перед бабушками и дедушками, которые без денег держатся и отпустят в лондоны и парижи."Такого никогда не было, и вот тебе на, снова".
12.07.2019, 12:16
Гость: Наталья Михайловна

Раскаялся,признался, еще даже подал в отставку - значит не виноват. Отпустят как честнейшего человека.
12.07.2019, 11:51
Гость: Чингачгук

Старушек обкрадывал редиска.
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