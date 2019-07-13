Российским чиновникам не стыдно богатеть за счет нищего народа

Слуги народа у нас могут жить, ни в чем себе не отказывая: сотня самых богатых депутатов и чиновников за прошлый год заработали более $ 1 миллиарда

Это столько же, как и все население города размером с Краснодар или Ростов. Происхождение богатств многих госслужащих остается тайной за семью печатями — по крайней мере, для широкой общественности. Да и зарабатывают они в личный карман, а тратят из общего, государственного!

Фото с сайта utmagazine.ru

Народ нищает, чиновники богатеют…

Чиновники неустанно заявляют, сколько усилий потратили на борьбу с социальным неравенством в России и как они борются с бедностью. Но официальные цифры опровергают эти заявления. Так, Росстат подсчитал, что в прошлом году 17% россиян зарабатывали меньше 12 тысяч рублей в месяц (причем это не зарплата, а среднедушевой доход в семье) и столько же, 17%, получают больше 50 тысяч рублей в месяц.

Если же взять не среднедушевые доходы, а именно зарплату, то дифференциация окажется еще заметнее: 8% населения, если верить официальным данным Росстата, в месяц зарабатывают менее 10 тысяч рублей… и столько же в месяц получают оклад свыше 75 тысяч рублей. Причем больше всего зарабатывают в таких отраслях, как финансовая, страховая, информатизация и связь, добыча полезных ископаемых.

А вот получающих большие оклады чиновников, оказывается, не так-то много. Зато заработки-то какие! Взялся их подсчитать деловой журнал Forbes, который определил сотню богатейших семей чиновников и депутатов (считали персональный доход «государева человека», его супруга или супруги и несовершеннолетних детей).

Так вот, сотня «богатеев» сообща заработали более 70 млрд рублей (или свыше $ 1 миллиарда). Все первые места заняли депутаты и сенаторы, которые контролируют огромный бизнес: скажем, Павел Антов из заксобрания Владимирской области — компанию «Владимирский стандарт», Константин Струков из заксобрания Челябинской области -«Южуралзолото», а Сергей Гусев из Белгородской областной Думы — кондитерскую фабрику «Славянка». Кстати, личное состояние Гусева все тот же Forbes оценивает в $ 1,9 миллиарда.

Ну откуда у министра миллиарды?!

В рейтинге Forbes есть и 20 высших чиновников: полпреды президента, федеральные министры и их замы, губернаторы, руководители госкорпораций. Среди них есть даже люди в погонах: например, семья заместителя министра обороны Тимура Иванова (ранее генерального директора «Оборонстроя») за прошлый год заработала почти 137 млн. рублей, а семьи Алексея Криворучко, другого заместителя Сергея Шойгу, — почти 120 миллионов.

Самый богатый ректор в стране — это Владимир Литвиненко из Санкт-Петербургского горного университета (СПбГУ), совладелец компании «Фосагро»: он за прошлый год официально заработал вместе с супругой почти 280 миллионов.

Некоторые участники рейтинга прежде оказывались в эпицентре скандалов, связанных с расточительством бюджетных средств. Например, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, который при прошлогоднем легальном доходе в 450 млн рублей гигантские средства тратил на служебные командировки. Так, во время поездки в Шанхай он ночевал в президентском люксе стоимостью почти 1,4 млн рублей за ночь, а в Мехико умудрился отыскать отель почти за полмиллиона рублей.

Как не вспомнить про Анатолия Сердюкова, избранного недавно председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Бывший министр обороны за прошлый год обогатился почти на 260 млн рублей. Супруга его, Евгения Васильева (да-да, та самая бывшая чиновница Минобороны, с которой экс-чиновник в прошлом году сочетался законным браком), обогатилась лишь на 17 миллионов: она пишет картины и стихи.

Полистав список Forbes, можно обнаружить много известных фамилий из шоу-бизнеса. Скажем, одним из самых богатых чиновников оказался пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который может похвастаться состоятельной супругой — это, напомним, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка. Главный ее заработок (почти 220 млн рублей в 2018 году) — это постановка ледовых шоу.

Рядом с фамилией Навки соседствует Тина Канделаки, которая не просто генеральный продюсер «Матча ТВ», но и супруга директора госкорпорации «Ростех» по особым поручениям Василия Бровко. Заработала за прошлый год 133 млн рублей, что в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) объяснила журналистам наличием у нее обширного бизнеса: это SPA-салон «Коперник», ресторан «Тинатин», косметический бренд AnsaLigy.

Ну что же, похоже борьба с бедностью в России продолжается, бедность побеждает…

Чиновники не понимают, что мир изменился

— В России такой высокий уровень имущественного расслоения. И при этом богатым людям, на ваш взгляд, этично ли идти во власть?

— Я бы разделил в вашем вопросе два аспекта: «богатые во власти» и «демонстративное потребление богатых во власти», — отвечает руководитель Центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов. — Можно быть вполне обеспеченным человеком, но при этом достаточно умеренным в тратах или, по крайней мере, в той области трат, которая видна публично.

В отношении первого аспекта я не вижу никаких проблем, а в ряде моментов есть и позитивные моменты: меньшая зависимость от коррупционного фактора, экономический опыт, возможность реализовывать социальные программы, как это делал, к примеру, Роман Абрамович на Чукотке.

Разумеется, богатство лишает человека определённой чувствительности к социальной среде, но это может компенсироваться своими преимуществами.

— Но при этом, согласитесь, появление богатых людей во власти вызывает не доверие к такой власти а, напротив, раздражение у основной массы людей.

— Действительно, избыточное (с точки зрения среднего гражданина) потребление, разумеется, несет негативный оттенок, так как усиливает социальное раздражение и компрометирует институт власти. Поэтому задача не в ограничении доступа богатых людей к управлению, а в создании определённой этики публичного поведения на высших постах.

Ну и, конечно, чиновникам (как и руководителям госкомпаний) надо понимать, что мир изменился, что его прозрачность, открытость за счет цифровых технологий существенно возросла. То, что раньше считалось приватным, уже доступно не только специальным службам, но и просто компетентным IT-юзерам. Поэтому зона контроля за публичным поведением и потреблением становится все более широкой и неопределенной, границы почти исчезли.

И еще один важный момент — это происхождение богатства. Если состоятельный человек оказывается во власти, у него должна быть крайне убедительная версия происхождения средств. Иначе все время придется сталкиваться с общественным подозрением насчет теневого происхождения денег.