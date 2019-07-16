Бастрыкин предложил дать доступ к банковской тайне на доследственном этапе

12:06

Сотрудникам следственных и силовых структур предлагается открыть доступ к банковской тайне на стадии доследственных проверок. Об этом рассказал глава Следственного комитета России, генерал юстиции Александр Бастрыкин газете "Известия".

По его словам, во время следствия, лица, в отношении которых проводятся следственные действия, предпринимают активные действия к сокрытию принадлежащего им имущества.

"Представляется необходимым внести изменения в ст. 26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», наделив следователя полномочиями запрашивать сведения, составляющие банковскую тайну, не только по уголовным делам, но и по материалам доследственных проверок", - рассказал он.

Также СК РФ настаивает на введении института уголовной ответственности юридических лиц. "Ведь в подавляющем большинстве случаев нажитые коррупционным путем денежные средства и финансовые инструменты выводятся за рубеж через юридических лиц", - добавил Бастрыкин.

Кроме того ведомство предлагает вернуть конфискацию имущества как дополнительный вид наказания.

"В целях усиления профилактического значения уголовно-правовых мер по возмещению ущерба предлагается вернуть конфискацию имущества в перечень наказаний в статье 44 Уголовного кодекса РФ как дополнительный вид наказания, с указанием возможности ее применения в санкциях конкретных статей Особенной части Уголовного кодекса РФ по преступлениям коррупционного характера. Так как в связи с отнесением конфискации к иным мерам уголовно-правового характера и необязательностью для суда ее применения судьями часто не реализуются такого рода полномочия", - резюмировал глава СК РФ.