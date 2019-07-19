«Гайдаровская психология»: завод-производитель «Градов» может попасть под застройку?

23:38

«Ростех», возможно, сливает стратегический актив в Перми



Фото с сайта enginrussia.ru

Почти половина акций ПАО "Мотовилихинские заводы" – производителя реактивных систем залпового огня "Град" и "Смерч", может перейти в руки частного инвестора.

"Коммерсант" сообщает, что акции предприятия может приобрести "Трансмашхолдинг" (был создан в 2002 году на базе предприятий, контролируемых Искандером Махмудовым и Дмитрием Комиссаровым).

Возглавляемая Сергеем Чемезовым госкорпорация "Ростех", в настоящее время контролирующая основную часть долга предприятия, по данным издания, планирует продать 50% его акций и выйти из числа кредиторов.

"Мотовилихинские заводы" переживают не лучшие времена. Еще 26 марта 2018 г. предприятие было признано банкротом и на полгода там открылось конкурсное производство. Вскоре после этого появилась информация о возможном сокращении почти 800 сотрудников.

Однако предприятие-банкрот продолжает снабжать оружием российскую армию. В октябре 2018 г. "Ростех" выкупил все долги перед банком "Россия" и перевёл их на свою дочернюю структуру.

Сейчас надежды на оздоровление ситуации связываются с приходом нового инвестора, однако передача почти половины акций крупнейшего производителя артсистем в частные руки вызывает закономерные опасения.

Вице-президент Академии геополитических проблем, полковник Владимир Анохин считает, что ничего хорошего происходящее не сулит. Дело в том, что оборонные предприятия, попадая в частные руки, как правило, или разоряются, или становятся непрофильными.

"Я не знаю, какая политика у "Ростеха", но, по моему мнению, такие предприятия на 100% должны принадлежать государству. Только государство может определять политику развития предприятий", – напомнил эксперт в беседе с Накануне.RU.

Надежды на то, что приход частного инвестора всё решит, Владимир Анохин назвал "гайдаровской психологией".

Депутат гордумы Перми Геннадий Сторожев отмечает, что информация о продаже пакета акций "Ростеха" неизвестна в городе, однако среди населения ходят слухи о том, что на "Мотовилихинских заводах" (бывший завод им. Ленина) в силу сокращения объёма работ и числа работающих высвобождаются площади, которые, предположительно, могут быть использованы под строительство жилых домов, для застройщиков это лакомый кусок, ведь предприятие находится на самом берегу Камы.

"Завод производит артиллерийские вооружения, в том числе ракетные: если не половину, то не меньше четверти пушек в годы войны, – говорит Сторожев. – Завод знаменитый, многажды орденоносный. Держал большую социальную инфраструктуру, в частности знаменитый ДК Ленина, который в трудные времена умудрились продать церкви, и теперь одним из лучших дворцов культуры в миллионной Перми владеет церковь, причём не РПЦ [церковь христиан-евангелистов, - прим.].



Панорама Мотовилихинского завода, вторая половина XIX вв. Фото с сайта wikimedia.org

Депутат вспоминает, что проблемы предприятия начались в перестройку, когда резко сократился госзаказ, были большие увольнения. Производство, как и число занятых, по сравнению с советскими временами, сокращено в разы. И ни в нулевые, ни в десятые годы восстановления производства так и не произошло.

"Оживления периодически небольшие возникали, но они не носят постоянного характера. Завод в достаточно плачевном состоянии", – рассказал депутат Накануне.RU.

При этом, Геннадий Сторожев напомнил, что "Ростех" владеет не стопроцентным пакетом, значительная часть акций находится в руках бывшего исполнительного директора, сейчас депутата Законодательного собрания Пермского края Вагаршака Сарксяна и некоторых пермских бизнесменов.

Несколько лет назад именно они при помощи своих акций воспрепятствовали попытке продажи завода.

Какие планы у собственников на "Мотовилихинские заводы", пока неизвестно. На самом предприятии и в госкорпорации "Ростех" к моменту публикации не смогли прокомментировать ситуацию и возможную продажу акций.

Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов в беседе с "Коммерсантом" отметил, что сейчас не те времена, когда можно взять и перенести производство в другое место, последние истории подтверждают, что "получается не то и некачественно".