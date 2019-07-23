СМИ: Ельцин собирался продать Карелию финнам за $ 15 млрд

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Во время распада СССР российское руководство рассматривало вариант передачи Карелии Финляндии за деньги.

Россия всерьез рассматривала вариант продажи Карелии финскому государству в 1991 году. Об этом изданию Helsingin Sanomat рассказал тогдашний заместитель министра иностранных дел Андрей Фёдоров.

По его словам, в июле 1991 года комиссия, в которую вошли Фёдоров, глава МИД Андрей Козырев и советник тогдашнего главы Российской Федерации Бориса Ельцина Геннадий Бурбулис, составила список регионов, в которых могут появиться и усилиться экстремистские движения, выступающие за автономию, и судьбу которых придется решать на международном уровне, пишет EADaily.

В списке значилась также так называемая «Утраченная Карелия» — то есть те земли, которые отошли СССР по Московскому договору 1940 года. Российские власти, по словам Фёдорова, опасались роста «карельского национализма».

Среди других регионов значились Курильские острова, Пыталовский район на границе с Латвией, Калининградская область, Крым и граница с Китаем по реке Амур.

В том же году российское руководство, по словам Федорова, обнаружило, что советская казна практически пуста. Тогда они решили определить сумму, за которую можно было бы продать Карелию Финляндии: $ 15 млрд. Продать планировалось также Курилы и Пыталово. Об этом Фёдоров поведал еще в 2007 году в опубликованной в газете «Аргументы недели» колонке.

В том же году он дал Helsingin Sanomat интервью, в котором предположил, что министр иностранных дел Пааво Вяюрюнен и президент Мауно Койвисто знали об этих планах. Сейчас же выяснилось, что финскому руководству не было известно о варианте продажи, поскольку он обсуждался за закрытыми дверями. Президент Койвисто умер в позапрошлом году, а Вяюрюнен подтвердил HS, что ничего не знал.