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СМИ: Ельцин собирался продать Карелию финнам за $ 15 млрд

20:34 23.07.2019
Карелия. Фото с сайта wikiway.com

Во время распада СССР российское руководство рассматривало вариант передачи Карелии Финляндии за деньги.

Россия всерьез рассматривала вариант продажи Карелии финскому государству в 1991 году. Об этом изданию Helsingin Sanomat рассказал тогдашний заместитель министра иностранных дел Андрей Фёдоров.

По его словам, в июле 1991 года комиссия, в которую вошли Фёдоров, глава МИД Андрей Козырев и советник тогдашнего главы Российской Федерации Бориса Ельцина Геннадий Бурбулис, составила список регионов, в которых могут появиться и усилиться экстремистские движения, выступающие за автономию, и судьбу которых придется решать на международном уровне, пишет EADaily.

В списке значилась также так называемая «Утраченная Карелия» — то есть те земли, которые отошли СССР по Московскому договору 1940 года. Российские власти, по словам Фёдорова, опасались роста «карельского национализма».

Среди других регионов значились Курильские острова, Пыталовский район на границе с Латвией, Калининградская область, Крым и граница с Китаем по реке Амур.

В том же году российское руководство, по словам Федорова, обнаружило, что советская казна практически пуста. Тогда они решили определить сумму, за которую можно было бы продать Карелию Финляндии: $ 15 млрд. Продать планировалось также Курилы и Пыталово. Об этом Фёдоров поведал еще в 2007 году в опубликованной в газете «Аргументы недели» колонке.

В том же году он дал Helsingin Sanomat интервью, в котором предположил, что министр иностранных дел Пааво Вяюрюнен и президент Мауно Койвисто знали об этих планах. Сейчас же выяснилось, что финскому руководству не было известно о варианте продажи, поскольку он обсуждался за закрытыми дверями. Президент Койвисто умер в позапрошлом году, а Вяюрюнен подтвердил HS, что ничего не знал.

Темы: История ХХ века
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Комментарии читателей
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24.07.2019, 00:55
Гость: rick

А зачем продавать. Можно просто СДАВАТЬ по принципу ВАРКИ ЛЯГУШКИ.
Лет через 20 Дальний Восток станет КИТАЙСКИМ. Идет легальная и нелегальная миграция КИТАЙЦЕВ из Китая на Дальний Восток.
ОДНОВРЕМЕННО УМЕНЬШАЕТСЯ число русскоязычных на Дальнем Востоке - они ПОКИДАЮТ Дальний Восток
Далее Китай ИМЕЛ территориальные претензии и к СССР, правда ПРЯМО не высказывал. После развала СССР часть территорий Дальнего Востока на картах
Китая изображены как КИТАЙСКИЕ ТЕРРИТОРИИ. Город Владивосток в аэропортах Китая называют Хайшэньвай.
Вообщем претензии имеют основание. В соответствии с Нерчинским договором от 1689-го года ряд территорий Дальнего Востока ОТОШЛА Китаю.
Единственной легитимной границей, с точки зрения Китая, является граница 1689 года. Об этом наглядно рассказывает экспозиция музея китайско-российских отношений в Айгуни – единственного музея на территории КНР, куда официально запрещено пускать граждан России.
Снова же по Пекинского договора 1860 года, после того как Поднебесная проиграла Великобритании Первую опиумную войну, и нынешний Владивосток и другие земли перешли к Российской империи. А так должно быть понятно, несмотря на все дружеские заверения с китайской стороны, при дальнйшем ослаблении России
Китай без особого труда заберет Дальний Восток впрочем как и Германия Калининград (бывший Кенигсберг - бывший с 1724 по 1878 столицей Пруссии).
Так что та же Германия при определенных условиях ВПОЛНЕ может сослаться на историческую принадлежность Калининграда.
24.07.2019, 00:15
Гость: во карелам

не подфартило !
24.07.2019, 00:02
Гость: ABCD

Охотно верю. От ельцинской клики можно ожидать чего угодно, даже сейчас.
Тем более что приемник уже частично успел выполнить ельцинский наказ- остров на Амуре продан Китаю.
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