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Моряки российского танкера рассказали о задержании судна на Украине

08:19 26.07.2019
Фото с сайта wikipedia.org
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Члены экипажа российского танкера Neyma, задержанного в порту Измаил Одесской области, ночью прибыли в Москву, пишет "Интерфакс".

Капитан судна Илья Дробязко по прибытии в столицу заявил, что не намерен давать показания украинскому суду, поскольку не является свидетелем по "Керченскому делу". "Мы ничего не нарушали - ни украинских, ни российских законов", - подчеркнул он.

"Перед заходом в порт все формальности были соблюдены - мы оформили разовый переход. В этот же день мы пришвартовались у судоремонтного завода в порту Измаил, а на утро пришли люди, которые представились работниками военной прокуратуры Одессы и начали проводить следственные мероприятия", - рассказал капитан. Он подчеркнул, что экипаж не планировал конфликтовать с украинскими силовиками, хотя и считает, что они не имели права подниматься на борт без представителя российского консульства.

Представители прокуратуры, как сообщил капитан Neyma, разъяснили права и обязанности членам экипажа с учётом украинского законодательства. "Всё было мирно, разрешали связываться с родными", - добавил Дробязко.

По его словам, команда танкера работает по контракту "на перегон для постановки судна на ремонт" и не имеет никакого отношения к событиям ноября 2018 года.

Слова капитана подтвердил и старший механик российского танкера Сергей Карпов. По его словам, их действия были корректными, они не грубили и не применяли силу. Кроме того, во время обыска силовики говорили по-русски. "Украинской речи даже не слышно было", - цитирует его слова РИА Новости

СБУ задавал стандартные вопросы: откуда пришли, сколько шли, где были, как сюда попали. Также сотрудники СБУ не ограничивали их перемещение, а потом сообщили, что претензий к ним нет.

Механик также рассказал, что сначала всю ситуацию приняли за шутку. "Потом посмотрели - все серьезно. Потом увидели, что отношение нормальное. Нормально себя вели, напряжения никакого не было", - рассказал он.

По словам Карпова, сейчас все члены экипажа хотят вернуться домой. Сам он планирует добраться до Новороссийска, отдохнуть, а потом искать другую работу. В заключение Карпов заявил, что в море он 40 лет, но подобное случилось с ним впервые.

В настоящий момент моряки отправились домой рейсом до Краснодара.

25 июля Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании в порту Измаил российского танкера Neyma. Как утверждалось, судно участвовало инциденте в Керченском проливе в ноябре 2018 года. После этого российские владельцы изменили название танкера на Nika spirit, заявили в СБУ.

После допроса экипаж танкера отпустили. Как сообщалось, в Россию они должны были вылететь из Молдавии. В СБУ не нашли нарушений Морского права и законов Украины со стороны экипажа задержанного в четверг российского танкера, поэтому оснований для задержания моряков не было.

Судно при этом остается в Измаиле, СБУ намерена ходатайствовать об аресте танкера.

Темы: Инцидент в Керченском проливе, Россия, Украина
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Комментарии читателей
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26.07.2019, 14:14
Гость: Танкер

Судно при этом остается в Измаиле, СБУ намерена ходатайствовать об аресте танкера
Может надо ещё и хозяина судна арестовать что бы не создавал условий для провокации. Какая цель захода в порт Измаил была? И что судовладельцы не знают что в Украинских портах с большой долей вероятности судно может быть арестовано? Знают но создают условия для нагнетания обстановки.
26.07.2019, 13:05
Гость: личный опыт

я считаю, что задержание танкера - просто жалкие полумеры, что бы наказать Россию как следует, хохлам нужно выпороть судно плетками!
26.07.2019, 13:05
Гость: полухохол

Подвезло,что комик сегодня в куеве ,а не хроник. Но не в этом суть,а в том ,что при 20-м пребывании "питерских" либерал-лицемерах у власти, Россию "мордует" кто хочет!"Прилипшие"к своим креслам в кремлевских палатах, по своему скудоумию и трусости допустили такое отношение к стране, имеющей мощный оборонительный потенциал и огромный запас все ресурсов.Постоянные "слюни","утирки":"..да послушайте,так нельзя.."...
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