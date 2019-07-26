Моряки российского танкера рассказали о задержании судна на Украине

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Члены экипажа российского танкера Neyma, задержанного в порту Измаил Одесской области, ночью прибыли в Москву, пишет "Интерфакс".

Капитан судна Илья Дробязко по прибытии в столицу заявил, что не намерен давать показания украинскому суду, поскольку не является свидетелем по "Керченскому делу". "Мы ничего не нарушали - ни украинских, ни российских законов", - подчеркнул он.

"Перед заходом в порт все формальности были соблюдены - мы оформили разовый переход. В этот же день мы пришвартовались у судоремонтного завода в порту Измаил, а на утро пришли люди, которые представились работниками военной прокуратуры Одессы и начали проводить следственные мероприятия", - рассказал капитан. Он подчеркнул, что экипаж не планировал конфликтовать с украинскими силовиками, хотя и считает, что они не имели права подниматься на борт без представителя российского консульства.

Представители прокуратуры, как сообщил капитан Neyma, разъяснили права и обязанности членам экипажа с учётом украинского законодательства. "Всё было мирно, разрешали связываться с родными", - добавил Дробязко.

По его словам, команда танкера работает по контракту "на перегон для постановки судна на ремонт" и не имеет никакого отношения к событиям ноября 2018 года.

Слова капитана подтвердил и старший механик российского танкера Сергей Карпов. По его словам, их действия были корректными, они не грубили и не применяли силу. Кроме того, во время обыска силовики говорили по-русски. "Украинской речи даже не слышно было", - цитирует его слова РИА Новости.

СБУ задавал стандартные вопросы: откуда пришли, сколько шли, где были, как сюда попали. Также сотрудники СБУ не ограничивали их перемещение, а потом сообщили, что претензий к ним нет.

Механик также рассказал, что сначала всю ситуацию приняли за шутку. "Потом посмотрели - все серьезно. Потом увидели, что отношение нормальное. Нормально себя вели, напряжения никакого не было", - рассказал он.

По словам Карпова, сейчас все члены экипажа хотят вернуться домой. Сам он планирует добраться до Новороссийска, отдохнуть, а потом искать другую работу. В заключение Карпов заявил, что в море он 40 лет, но подобное случилось с ним впервые.

В настоящий момент моряки отправились домой рейсом до Краснодара.

25 июля Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании в порту Измаил российского танкера Neyma. Как утверждалось, судно участвовало инциденте в Керченском проливе в ноябре 2018 года. После этого российские владельцы изменили название танкера на Nika spirit, заявили в СБУ.

После допроса экипаж танкера отпустили. Как сообщалось, в Россию они должны были вылететь из Молдавии. В СБУ не нашли нарушений Морского права и законов Украины со стороны экипажа задержанного в четверг российского танкера, поэтому оснований для задержания моряков не было.

Судно при этом остается в Измаиле, СБУ намерена ходатайствовать об аресте танкера.