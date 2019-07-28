]]>
]]>
Главная В России Новости

Владимир Путин принимает главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге

11:33 28.07.2019
Стоп-кадр из видео

Президент России, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин принимает в Санкт-Петербурге главный военно-морской парад.

О готовности к этому торжественному событию ему доложил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов. Сам парад с участием кораблей и самолетов от четырех флотов и Каспийской флотилии ВМФ России начался в акватории Невы в районе Благовещенского моста. Затем его действо перенесется на Кронштадтский рейд и в воздух над Невой и Финским заливом, а также на Дворцовую площадь. Непосредственное участие в параде принимают более четырех тысяч военнослужащих, 43 надводных корабля и подводных лодки, 41 летательный аппарат. На Неве возглавит парадный строй воссозданный на исторической верфи первый российский линейный корабль "Полтава", пишет ТАСС.

Среди кораблей, принимающих участие в Главном военно-морском параде - новейшая неатомная подводная лодка "Кронштадт", фрегаты "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал флота Касатонов", атомный подводный крейсер "Смоленск", ракетный крейсер "Маршал Устинов", большой противолодочный корабль "Североморск", корветы "Стойкий" и "Стерегущий", малые ракетные корабли "Мытищи" и "Серпухов", патрульный корабль "Василий Быков". Впервые для участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербург зашли иностранные корабли - фрегат ВМС Индии "Таркаш", эсминец "Сиань" ВМС Китая.

Ранее в воскресенье Путин обошел на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде и поздравил с праздником экипажи. В Кронштадте праздничные мероприятия открылись в 08:00 мск молебном в Морском соборе во имя покровителя всех моряков Святителя Николая Чудотворца. В Санкт-Петербурге праздник начался в 09:30 мск с церемонии открытия Дня ВМФ на борту крейсера "Аврора".

Темы: Российский Военно-морской флот, Владимир Путин
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
28.07.2019, 20:11
Гость: Путнику и разгрому

Дармовой?! Это у тебя она дармовая, а я и пишу о том, что даже на пустую похлебку не всегда хватает честно заработанных. Тебе, видать, твоих 30 сребрянников достаточно, чтобы людей цеплять . ...
28.07.2019, 18:47
Гость: Мефодий

Эвона! На батискате значитЦа спустился в Балтике, а вынырнул в Севастополе. Чудеса! Неужто подземный ход какой?
28.07.2019, 18:42
Гость: Мефодий

Эвона как?! Дак беда то не от внешнего врага, а от унутриннеГо, окопавшегося во власти американского наймита, растаскивающего всю Расеюшку. Чем с унутренним американцемь биться будем, покумекай.
Все комментарии (37)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.