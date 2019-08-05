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МЧС назвало основную причину пожаров в Сибири

13:44 5.08.2019
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Основная причина пожаров в Сибири — неосторожное обращение с огнем. На это указывает расположение большей части очагов возгорания возле дорог.

«Проведенная авиаразведка показала, что большая часть очагов природных пожаров расположена вблизи дорог. Это дает основание предположить, что основной причиной возникновения природных пожаров стало неосторожное обращение человека с огнем», — сказал представитель МЧС. Его процитировал ТАСС.

Также в ведомстве уточнили, что площадь лесных пожаров на Дальнем Востоке и в Сибири уменьшилась на четверть. Так, огонь удалось потушить на территории более одного миллиона гектаров. Это стало возможным благодаря дополнительным силам МЧС и Минобороны, которые прибыли в эти регионы на прошлой неделе.

В МЧС уточнили, что в настоящее время активно горит порядка 57 тысяч гектаров. Именно на тушении эти очагов сосредоточены основные силы пожарных.

На особом контроле министерства находятся два лесных возгорания в пяти километрах от населенных пунктов Иркутской области. При этом жизням людей, находящихся вблизи, ничего не угрожает.

Все в работах по тушению пожаров задействованы более четырех тысяч человек и 400 единиц техники.

Ранее в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии был объявлен режим ЧС из-за бушующих там пожаров. В последнюю неделю июля площадь территорий, охваченных огнем, составляла более трех миллионов гектаров.
 

Темы: Лесные пожары в России, Пожары и возгорания в России, МЧС РФ
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Комментарии читателей
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05.08.2019, 18:16
Гость: Ник

В МЧС считают всех что ли дураками? Разве можно "неосторжно" разжечь костер одновременно на 3 миллионах гектаров? Более реалистичная версия это умышленные поджоги.
05.08.2019, 18:15
Гость: Ольга

Плешка сам себе нахапал с лихвой. Теперь его уже не интересует ни Россия, ни народ.
05.08.2019, 17:48
Гость: Петр

Помогаем тушить пожары в чужих странах, а принять помощь в тушении не хотим - экономически не эффективно тушить пожары.
СПРАШИВАЕТСЯ - КТО НА ХРЕН УНИЧТОЖИЛ ЛЕСНИЧЕСТВА И СОКРАТИЛ ЛЕСНИКОВ???!!!

Тушить начали после многочисленных протестов на Урале и фотографий Роскосмоса, где горит пол России. Воры.
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