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МИД РФ обвинил США во вмешательстве во внутреннюю политику России

07:31 5.08.2019
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Посольство США в Москве вмешивается во внутрироссийские дела при информировании о проходящих в стране митингах, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

По ее словам, власти Соединенных Штатов будут проинформированы о недопустимости таких действий.

"Мы все материалы, безусловно, доведем официальным путем до посольства США в Москве, и не только до посольства. Я думаю, что руководство США будет весьма удивлено тем, как их дипломаты вмешиваются в российские внутренние дела, в российскую внутреннюю политику, тем более, руководство США неоднократно просило Россию воздержаться от вмешательства в свои внутренние дела", – заявила она во время эфира программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

В частности она рассказала, что посольство США в Москве заранее опубликовало маршрут несанкционированной акции, которая которая предстояла в Москве 3 августа.

"Мало того, попунктно, просто поминутно был указан этот маршрут: во сколько он начнется, во сколько он закончится и так далее. И только внизу, последней строчкой было написано, что ожидается большое количество сил правопорядка, и просьба избежать этого маршрута. Но как мы понимаем, 90% этой информации как раз-таки призывало людей подключиться к этому мероприятию", – добавила официальный представитель МИД РФ.

Захарова подчеркнула, что и до состоявшихся в субботу акций посольство США было "активнейшим образом вовлечено во всю эту деятельность, как в закрытом формате, так и в открытом".

Сотрудники полиции и Росгвардии в субботу пресекли несогласованное с властями города массовое мероприятие в центре Москвы в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы.

Акция в виде схода и шествия по Бульварному кольцу началась в 14:00. Примерно через полчаса начались задержания наиболее активных участников. К 18:00 полиция сообщила о задержании 600 человек.

Посольство США в Москве накануне акции на своем сайте опубликовало сообщение, в котором призвало американцев избегать мест проведения несанкционированных массовых мероприятий в субботу.

Темы: Акции протеста и демонстрации в России, Массовые акции и беспорядки в России, Отношения России и США, Министерство иностранных дел РФ
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Комментарии читателей
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05.08.2019, 17:56
Гость: Игорь Сорин

А я думал, домофон сгинул, как не переживший ветеринара кiт мур.
Но, пусть домофон имеет в виду, что сыныця своим арэштом показал бессилие всех ВПН-ов!
05.08.2019, 15:30
Гость: Русский

...ну вот, хоть так наш МИД прокукарекал. А то всё молчал в тряпочку. Кто их за язык держал?! НИКТО! Стеснительные наши..))))
05.08.2019, 15:23
Гость: Путник и разгром

Домофону приподняли веки и он скопипастил эту дурь.
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