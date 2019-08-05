МГУ вошел в сотню лучших университетов мира по качеству образования

08:37

Московский государственный университет имени Ломоносова занял 95-е место в списке лучших университетов мира по качеству образования по версии Центра всемирного рейтинга университетов (CWUR). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Социального навигатора".

По уровню востребованности выпускников на рынке труда МГУ занял 348-е место, по качеству научно-преподавательского состава — 174-е, по уровню научной деятельности — 249-е. Таким образом, по совокупности показателей университет опустился на 222-е место в мире.

Также в список двух тысяч лучших университетов мира вошли еще 18 российских вузов, среди которых: Московский физико-технический институт, Санкт-Петербургский государственный университет, Новосибирский государственный университет, Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Томский государственный университет.

Как отметил президент CWUR Надим Махассен, научным работникам российских вузов необходимо публиковаться в авторитетных журналах из базы Международного научного индекса. "Конкуренция в сфере образования очень высока, и российские вузы не могут себе позволить почивать на лаврах", - добавил он.

CWUR оценивает университеты по семи показателям: качество образования, востребованность выпускников на рынке труда, качество научно-преподавательского состава, уровень научной деятельности, качество публикаций, авторитет и цитируемость.

Качество образования измеряется по числу выпускников, которые удостоены крупных международных премий, наград и медалей, пропорционально размеру университета (25%).

Востребованность выпускников на рынке труда — по числу выпускников университета, которые занимали позиции топ-менеджеров в крупнейших мировых компаниях, пропорционально размеру университета (25%).

Качество научно-преподавательского состава — по числу тех, кто получил крупные международные премии, награды и медали (10%). Уровень научной деятельности — по числу научных работ (10%). Качество публикаций — по числу научных работ, опубликованных в ведущих изданиях (10%). Авторитет — по числу научных работ, опубликованных в авторитетных журналах (10%). Цитируемость — по числу научных работ, которые имеют высокий индекс цитирования (10%).