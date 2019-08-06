МЧС предложило изменить методику измерения площади лесных пожаров

12:05

МЧС предлагает изменить методику подсчета площадей, охваченных лесными пожарами.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы ведомства Игоря Кобзева, специалисты предлагают сделать упор на территории активного горения, и тогда, по новой формуле текущий показатель площади пожаров в Сибири уменьшится примерно в 50 раз.

"Принято решение об изменении подходов в определении площадей действующих пожаров. А именно, заявлено, что, на 30 июля, природных площадях порядка 3 миллионов гектаров площадь активного горения составляет 56 тысяч гектаров. Мы предлагаем полностью изменить методику определения площадей горения", - заявил Кобзев.

Он добавил, что методику определения площадей активного горения предлагается распространить на все субъекты. Кобзев уточнил, что изменение методики подсчёта не приведёт к ухудшению ситуации с тушением пожаров, так как при введении режима ЧС в лесах специалисты обязаны реагировать на очаги возгорания от 250 гектаров.

Руководитель международного проекта по природным пожарам российского отделения Greenpeace Антон Бенеславский предположил, что МЧС собирается считать площади пожаров по кромке, то есть учитывать только полосу шириной в несколько метров по периметру пожара. "Я не уверен, что именно так подходит МЧС, но, судя по цифрам, это так", - сказал он РИА Новости.