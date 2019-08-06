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МЧС предложило изменить методику измерения площади лесных пожаров

12:05 6.08.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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МЧС предлагает изменить методику подсчета площадей, охваченных лесными пожарами.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы ведомства Игоря Кобзева, специалисты предлагают сделать упор на территории активного горения, и тогда, по новой формуле текущий показатель площади пожаров в Сибири уменьшится примерно в 50 раз.

"Принято решение об изменении подходов в определении площадей действующих пожаров. А именно, заявлено, что, на 30 июля, природных площадях порядка 3 миллионов гектаров площадь активного горения составляет 56 тысяч гектаров. Мы предлагаем полностью изменить методику определения площадей горения", - заявил Кобзев.

Он добавил, что методику определения площадей активного горения предлагается распространить на все субъекты. Кобзев уточнил, что изменение методики подсчёта не приведёт к ухудшению ситуации с тушением пожаров, так как при введении режима ЧС в лесах специалисты обязаны реагировать на очаги возгорания от 250 гектаров.

Руководитель международного проекта по природным пожарам российского отделения Greenpeace Антон Бенеславский предположил, что МЧС собирается считать площади пожаров по кромке, то есть учитывать только полосу шириной в несколько метров по периметру пожара. "Я не уверен, что именно так подходит МЧС, но, судя по цифрам, это так", - сказал он РИА Новости.

Темы: Лесные пожары в России, МЧС РФ
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Комментарии читателей
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06.08.2019, 18:38
Гость: Да уж

ВЦИОМ тоже раньше неправильно считал.
06.08.2019, 16:47
Гость: НАГ

Как же это шито белыми нитками! МЧС, вы тоже ОЧКОВТИРАТЕЛИ?
Пол страны задыхается от дыма, но площади горения сократились в 50 раз - на бумаге! Когда златоглавая дышала гарью в 10-м году, меры принимались незамедлительно. А Сибирь можно и не тушить, когда-нибудь догорит, тем более, что площади-то сократились!!!
06.08.2019, 16:00
Гость: Цитата

— А что скажет Наимудрейший?
— Поистине, сон не есть не-сон, а не-сон не есть сон. Итак, не про сон сказать, что это сон, — всё равно что про сон сказать, что это не сон. Говоря коротко, про не-сон сон, или сон про не-сон. Хи!
...
— А ещё я видел сон, что учу крокодилов читать по-фарсидски. А ещё я видел сон, будто я минарет, а на моей голове кричат муэдзины. А ещё я видел сон, что мои волосы ушли на базар покупать гребешок.
...
— У тебя совесть есть?!
— Что?..
***
«Волшебная лампа Аладдина» — художественный фильм-сказка, снятый в 1955 году по мотивам сказки «Аладдин и волшебная лампа» из сборника «Тысяча и одна ночь».
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