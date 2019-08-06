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Посол США в России Джон Хантсман подал в отставку

21:45 6.08.2019
Фото со страницы Jon Huntsman в Facebook
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Посол США в России Джон Хантсман подал президенту Дональду Трампу прошение об отставке, пишет "Коммерсант" со ссылкой на The Salt Lake Tribune  и The Hill. По информации изданий, дипломат возвращается домой в Юту, где примет участие в борьбе за пост губернатора штата.

"Для меня было почетным то доверие, которое вы оказали мне в качестве посла США в России в этот исторически трудный период двусторонних отношений",— говорится в письме посла, адресованном  Трампу.

Как уточнил сам Хантсман, он сложит с себя обязанности посла 3 октября.

В МИД РФ назвали отставку Джона Хантсмана "решением Вашингтонской Администрации". "Хантсман профессионал. К сожалению, внутриполитическая конъюнктура в США не дала реализовать имеющийся потенциал двусторонних отношений",— сказали радиостанции «Говорит Москва» в министерстве.

О том, что президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин во время телефонного разговора обсуждали кандидатуры на пост посла в Москве, на прошлой неделе сообщил CNN. Конкретных имен не называлось.

Республиканец Джон Хантсман возглавляет дипмиссию США в России с 2017 года. Ранее он работал в Сингапуре (1992–1993) и Китае (2009–2011). С 2009 по 2014 год господин Ханстман уже был губернатором Юты, а в 2016 году участвовал в президентской гонке.

Темы: Международные соглашения и дипломатия, Отношения России и США
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