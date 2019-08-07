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Депутаты предложили включать летом отопление в случае похолодания

14:21 7.08.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил министру ЖКХ Владимиру Якушеву включать центральное отопление в квартирах летом, если температура воздуха опускается ниже климатической нормы, пишет РИА Новости.

В своем обращении депутат отмечает, что в июле и начале августа 2019 года на его имя поступило большое количество обращений граждан по поводу похолодания в их квартирах. В своих заявлениях граждане пишут, что из-за дождливой погоды и низкой для июля и августа температуры в Центральной России температура на улице становится ниже климатической нормы и проживание в квартирах становится некомфортным, потому в таких случаях целесообразно включать в многоквартирных домах центральное отопление.

"Также необходимо помнить, что счета за отопление поступают нашим гражданам в течение всего года. Принимая во внимание этот факт, считаю справедливыми подобные просьбы граждан. Прошу Вас дать свою оценку данной инициативе, а также распорядиться проанализировать возможность ее реализации", — говорится в обращении депутата на имя министра.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в первой половине августа на европейской территории России температура опустится ниже нормы. Холоднее обычного будет в большинстве регионов Северо-Западного федерального округа, на севере Южного и в Приволжском округе.

Темы: Погода и природные изменения в России, Деятельность депутатов и выборных органов власти в России, Жилищно-коммунальное хозяйство в России
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Комментарии читателей
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07.08.2019, 20:40
Гость: Сердечник

есть проблема, где и как в такую погоду сушить вещи
07.08.2019, 19:03
Гость: 007

Думаете он дурак? Сами вы дураки! Включат отопление на один день, а счёт выставят за месяц!!!
07.08.2019, 17:17
Гость: Путник

Было еще прозвище : "дурошлеп".
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