Депутаты предложили включать летом отопление в случае похолодания

14:21

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил министру ЖКХ Владимиру Якушеву включать центральное отопление в квартирах летом, если температура воздуха опускается ниже климатической нормы, пишет РИА Новости.

В своем обращении депутат отмечает, что в июле и начале августа 2019 года на его имя поступило большое количество обращений граждан по поводу похолодания в их квартирах. В своих заявлениях граждане пишут, что из-за дождливой погоды и низкой для июля и августа температуры в Центральной России температура на улице становится ниже климатической нормы и проживание в квартирах становится некомфортным, потому в таких случаях целесообразно включать в многоквартирных домах центральное отопление.

"Также необходимо помнить, что счета за отопление поступают нашим гражданам в течение всего года. Принимая во внимание этот факт, считаю справедливыми подобные просьбы граждан. Прошу Вас дать свою оценку данной инициативе, а также распорядиться проанализировать возможность ее реализации", — говорится в обращении депутата на имя министра.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в первой половине августа на европейской территории России температура опустится ниже нормы. Холоднее обычного будет в большинстве регионов Северо-Западного федерального округа, на севере Южного и в Приволжском округе.