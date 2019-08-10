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Митинг на проспекта Сахарова собрал рекордные 50 000 человек

18:47 10.08.2019
Сюжет: Акции внесистемной оппозиции в России

На проспекте Академика Сахарова в Москве 10 августа прошел согласованный митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Он стал самым массовым за последние несколько лет. По данным проекта «Белый счетчик», который занимается подсчетом людей на акциях протеста, сообщается о 49 900 участников. При этом отмечается, что часть протестующих не удалось посчитать, потому что их запускали через дополнительные рамки в переулках, установленные уже после начала митинга. МВД не называло итоговую цифру, около трех часов дня полиция сообщала о 20 000 протестующих.

Отчасти такое огромное число участников собралось, потому что прийти на акцию призывали многие известные журналисты, блогеры, музыканты с большой аудиторией в социальных сетях, пишут "Ведомости". Организаторы при согласовании митинга заявляли до 100 000 человек.

На акции выступили Леонид Парфенов, рэпер Face, группы Icepeak и "Кровосток".

Самым запоминающимся выступлением стало выступление журналиста Леонида Парфенова. Он раскритиковал действующую власть, заявив, что она завралась, осудил ситуацию с выборами в Мосгордуму и массовые задержания людей на несогласованных акциях. Завершил свое выступление Парфенов строчками из трека Face "Юморист», заменив слово «юморист» на «журналист». «Gold on my wrist, я — журналист. Пошутил не так — и ты попал в blacklist. Государева немилость, хоть я вроде бы и чистый. Небо — самолетам, а цензура журналистам", — зачитал Парфенов. Он также заявил, что ОМОН теперь — главный хипстер Москвы, "которая так похорошела при Собянине".


Несмотря на запрет мэрии, на митинге выступили рэпер Face, группы Icepeak и «Кровосток». Во время выступления Face Росгвардия оцепила сцену, но задерживать музыканта не стали. Сообщалось, что группу Icepeak после выступления сопровождала полиция, но задержание исполнителей не подтвердилось. Также на митинг пришел рэпер Oxxxymiron, но выступать не стал. На нем была футболка с фотографией студента Егора Жукова, которого арестовали по делу о массовых беспорядках 27 июля.

Задержаний на митинге в Москве практически не было. «ОВД-инфо» сообщает о 10 задержанных, среди них сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Борис Золотаревский. Он был задержан за призыв прогуляться к администрации президента после митинга.

Темы: Москва, Акции внесистемной оппозиции в России
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Комментарии читателей
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10.08.2019, 23:32
Гость: что не губернатор, то вор.

Да уж. Белых дали 8 лет, жена с ним разводится.
10.08.2019, 23:02
Гость: Парфенов молодец

А хан в Крым сбежал.
10.08.2019, 22:57
Гость: gvozd

Не о том заботитесь, господа балаболы: о якобы цензуре, о якобы свободе слова, о выборах в Мосгордуму.
--
они 30 лет у власти - а Где они были все это время?
что конкретного они сделали для защиты прав граждан этой страны?
ни одного коммуняцкого ограничения прав не отменили, только новые добавили.
они о Своих правах волнуются, а не о ваших...
свободу слова они понимают как Свое право вам указывать как жить и вашу Обязанность заткнуться и исполнять что гайдары с грефами нафантазировали.
нехай кричат..
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