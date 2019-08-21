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В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»

11:33 21.08.2019
© KM.RU, Наталья Ступникова
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Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести “первосентябрьский капитал”, чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года.

Как пишет RT, соответствующее обращение депутат направил вице-премьеру Татьяне Голиковой. По мнению Чернышова, позволить себе сборы ребенка в школу может не каждая семья, особенно в регионах. Он отметил, что родители вынуждены увеличивать расходы на покупку всего необходимого для учебы в ущерб другим тратам.

В связи с этим Чернышов предлагает запустить программу "Первосентябрьский капитал", в рамках которой родителям будут выделять дополнительные деньги для покрытия расходов на школу. Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется.

Согласно опросу, проведенному сервисом Superjob, больше всего на подготовку ребенка к школе вынуждены тратить семьи в Красноярске и Новосибирске – в среднем по девять тысяч рублей.

Жителям Москвы сбор ребенка обходится в 8,7 тысячи. Меньше всего затраты у родителей в Перми — в среднем 6,5 тысячи.

По данным аналитиков сервиса "Авито", базовый набор российского школьника из пенала, рюкзака и школьной формы обойдется в среднем в 2619 рублей.

Самый дорогой набор школьника оказался в Москве, где он стоит 3326 рублей. Самый дешевый — в Ижевске, Перми и Волгограде. В этих городах сумма будет от двух тысяч до 2,2 тысячи рублей.

Темы: Деятельность депутатов и выборных органов власти в России, Школьное образование в России, Дети
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Комментарии читателей
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21.08.2019, 19:20
Гость: Сердечник

так завуалированно узаконить школьные поборы ещё никто не умудрялся
21.08.2019, 19:00
Гость: Для У

Да, в разных регионах помощь оказывалась по-разному. Но в любом случае не было такого, чтобы деньги выдавались на руки, а за их расходованием не вёлся контроль.
21.08.2019, 17:35
Гость: У

нас в школе вещами не выдавали. Просто объявляли на какую сумму можно было купить одежду. А цены по всей стране были одинаковы. Одежда покупалась в магазине, выписывали счет и этот счет в школе оплачивали.
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