В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»

11:33

Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести “первосентябрьский капитал”, чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года.

Как пишет RT, соответствующее обращение депутат направил вице-премьеру Татьяне Голиковой. По мнению Чернышова, позволить себе сборы ребенка в школу может не каждая семья, особенно в регионах. Он отметил, что родители вынуждены увеличивать расходы на покупку всего необходимого для учебы в ущерб другим тратам.

В связи с этим Чернышов предлагает запустить программу "Первосентябрьский капитал", в рамках которой родителям будут выделять дополнительные деньги для покрытия расходов на школу. Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется.

Согласно опросу, проведенному сервисом Superjob, больше всего на подготовку ребенка к школе вынуждены тратить семьи в Красноярске и Новосибирске – в среднем по девять тысяч рублей.

Жителям Москвы сбор ребенка обходится в 8,7 тысячи. Меньше всего затраты у родителей в Перми — в среднем 6,5 тысячи.

По данным аналитиков сервиса "Авито", базовый набор российского школьника из пенала, рюкзака и школьной формы обойдется в среднем в 2619 рублей.

Самый дорогой набор школьника оказался в Москве, где он стоит 3326 рублей. Самый дешевый — в Ижевске, Перми и Волгограде. В этих городах сумма будет от двух тысяч до 2,2 тысячи рублей.