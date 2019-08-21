]]>
]]>
Главная В России Новости

11-летнему мальчику ампутировали руку после лечения обычного перелома

16:27 21.08.2019
Фото с сайта pixabay.com
Материалы по теме:

В Ростовской области 11-летнему мальчику пришлось ампутировать руку после того, как ему провели неудачное лечение обычного перелома.

Сейчас по данному факту проводит проверку Министерство здравоохранения Ростовской области, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что ребенок поступил с переломом руки в больницу Зерноградского района. Ему провели операцию и положили гипс, но боль в руке не прекратилась, и ребенка доставили в областную детскую больницу, где у него развилась гангрена (как отмечает МК, при обработке раны в нее была занесена инфекция).

Консилиум врачей пришел к выводу, что руку нужно ампутировать.

В администрации Зерноградского района РИА Новости подтвердили данную информацию.

Сейчас мальчика в среднетяжелом состоянии перевели из реанимации в хирургическое отделение. С ним рядом находится мама и психолог.

Темы: Проблемы врачей и медицинского персонала в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
21.08.2019, 23:18
Гость: Апотропей

А у меня так же как у Вас недавно было, я думал это совсем того, а оказалось это ещё всё хорошо, а главное врач вовремя посмотрел, но вынес решение на консилиум на последнюю четверть года, но я не стал ждать когда консилиум соберётся, я сам начала лечить подорожниками и заговорами, а когда зажило и на консилиум потребовались новые ренгеновские снимки врачи сказали что ампутированный палец уже отрос и никакого лечения не надо.
21.08.2019, 22:04
Гость: Alexander der Große

Жалко мальчишку. Но такие случаи не редкость во всём мире. В Германии был жуткий случай. У человека было поражено раком одно лёгкое. При операции ему вырезали здоровое. А на суде врач отбрехался: санитары положили больного не на ту сторону. А если вспомнить о забытых салфетках и инструменте, места не хватит перечислять.
21.08.2019, 21:43
Гость: Гость

Их дети в России не лечатся. Да и живут не в России.
Все комментарии (11)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.