11-летнему мальчику ампутировали руку после лечения обычного перелома

16:27

В Ростовской области 11-летнему мальчику пришлось ампутировать руку после того, как ему провели неудачное лечение обычного перелома.

Сейчас по данному факту проводит проверку Министерство здравоохранения Ростовской области, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что ребенок поступил с переломом руки в больницу Зерноградского района. Ему провели операцию и положили гипс, но боль в руке не прекратилась, и ребенка доставили в областную детскую больницу, где у него развилась гангрена (как отмечает МК, при обработке раны в нее была занесена инфекция).

Консилиум врачей пришел к выводу, что руку нужно ампутировать.

В администрации Зерноградского района РИА Новости подтвердили данную информацию.

Сейчас мальчика в среднетяжелом состоянии перевели из реанимации в хирургическое отделение. С ним рядом находится мама и психолог.