В Сети набирает популярность обсуждение собаки-гипнотизера на российском ТВ

20:50

Фрагмент программы «Удивительные люди» на телеканале «Россия 1», в котором шпиц по кличке Принцесса гипнотизирует 15 человек взглядом, вызвало волну шуток в Сети.

Видео появилось в Instagram телеканала «Россия 1», публикацией ролика канал хотел напомнить о выходе нового сезона шоу. Выпуск с участием шпица, якобы обладающего паранормальными способностями, вышел на канале «Россия 1» в сентябре 2018 года.

В распространяемом ролике маленькая собака, сидящая на коленях у своей хозяйки, смотрит по сторонам. Люди, находящиеся рядом с ней, один за другим падают на пол в беспамятстве. Эксперты в студии отмечают, что так участники реагируют на взгляд собаки, гипнотизирующей их.

Ролик широко распространился в русскоязычном сегменте соцсетей. В комментариях пользователи отметили «актерскую игру» людей, которых «усыпил» взгляд шпица, а также то, что все падают точно на подушку. Кто-то отметил, что собака сама не понимает, «что это за странные люди и почему они падают».

Некоторые недоумевали, почему на шоу про удивительных людей выступает домашний питомец, пишет info24.ru. Многие комментаторы лаконично отметили «глупость» ролика и возмутились отношением к телезрителям.