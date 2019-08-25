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В Сети набирает популярность обсуждение собаки-гипнотизера на российском ТВ

20:50 25.08.2019
Стоп-кадр видео

Фрагмент программы «Удивительные люди» на телеканале «Россия 1», в котором шпиц по кличке Принцесса гипнотизирует 15 человек взглядом, вызвало волну шуток в Сети.

Видео появилось в Instagram телеканала «Россия 1», публикацией ролика канал хотел напомнить о выходе нового сезона шоу.  Выпуск с участием шпица, якобы обладающего паранормальными способностями, вышел на канале «Россия 1» в сентябре 2018 года.

В распространяемом ролике маленькая собака, сидящая на коленях у своей хозяйки, смотрит по сторонам. Люди, находящиеся рядом с ней, один за другим падают на пол в беспамятстве. Эксперты в студии отмечают, что так участники реагируют на взгляд собаки, гипнотизирующей их.

Ролик широко распространился в русскоязычном сегменте соцсетей. В комментариях пользователи отметили «актерскую игру» людей, которых «усыпил» взгляд шпица, а также то, что все падают точно на подушку. Кто-то отметил, что собака сама не понимает, «что это за странные люди и почему они падают».

Некоторые недоумевали, почему на шоу про удивительных людей выступает домашний питомец, пишет info24.ru. Многие комментаторы лаконично отметили «глупость» ролика и возмутились отношением к телезрителям.

Темы: Телевидение и его влияние на общество в России
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Комментарии читателей
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25.08.2019, 23:38
Гость: Медбрат

Вот это и есть пример современной российской медицины собака - гипнотизер лечит от всех болезней. Врачи помочь не могут а собачка запросто за определенную плату конечно.
25.08.2019, 22:57
Гость: На ютубе тоже

полно всякого "дебилятника". Сумела же шайка негодяев развалить СССР, а мы даже и не заметили.
25.08.2019, 21:43
Гость: ё2ё

тв смотрят только дебиллы) есть же ю-тюб
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