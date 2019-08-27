Что происходит с ГЛОНАСС? Производство космических аппаратов под угрозой

Правительство РФ предусматривает возможность отказа от серийного производства ГЛОНАСС-К

Россия столкнулась с серьезными проблемами в работе космических аппаратов ГЛОНАСС. Более того, в ближайшее время правительство РФ предусматривает возможность отказа от серийного производства аппаратов ГЛОНАСС-К. Для такого решения у властей есть целый ряд причин.

Фото Jürgen Treutler с сайта ru.wikipedia.org

ГЛОНАСС – российский аналог GPS

История создания ГЛОНАСС - Глобальной навигационной спутниковой системы - уходит своими корнями еще в советскую эпоху. Именно тогда, в 1970-е годы, в разгар Холодной войны, Советский Союз приступил к разработкам в сфере создания системы глобального позиционирования. ГЛОНАСС создавалась, прежде всего, для использования в оборонных целях, поэтому и запущена была одновременно с системой предупреждения о ракетном нападении.

В 1976 году было издано постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР, вслед за которым и началась разработка ГЛОНАСС, ставшая продолжением более ранних научных разработок. Но сроки запуска спутника на орбиту постоянно сдвигались. Тем не менее, к началу 1980-х годов все же удалось подготовить все условия для запуска ГЛОНАСС.

Первый космический аппарат был запущен 12 октября 1982 года. Что касается официального начала эксплуатации системы, то оно датируется 24 сентября 1993 года. Именно в этот день Россия приступила к эксплуатации системы из 12 космических аппаратов. В 1995 году количество спутников увеличилось до 24 штук. Тогда Россия еще эксплуатировала материально-техническую базу недавно почившего Советского Союза. Затем, из-за финансовых трудностей, количество спутников на орбите вновь пришлось уменьшить.

Однако правительством России была запущена федеральная программа «Глобальная навигационная система». Она позволила значительно увеличить количество используемых спутников уже к концу 2008 года. В итоге к 2014 году на орбите оказались 24 российских космических аппарата. Именно такое количество спутников определяется как наиболее адекватное поставленным перед системой задачам.

Но у российских спутников есть один ощутимый минус – довольно невысокий срок обслуживания. Речь идет о пяти – семи годах. Спутники, конечно, могут работать и дальше, но все же желательно их заменять во избежание неожиданного выхода из строя. И вот как раз износ используемых космических аппаратов и является сегодня одной из наиболее ощутимых проблем, стоящих перед ГЛОНАСС. И от решения этой проблемы зависит очень многое, в том числе и обороноспособность нашей страны, обеспечение национальной безопасности.

Устаревание спутников

В настоящее время на орбите находится 23 спутника, выведенных на нее в период с 2007 по 2019 годы. Из них 13 спутников были выведены на орбиту в 2007-2011 гг. – т.е. 8-12 лет назад. Они принадлежат к категории «Глонасс-М», срок службы спутников которой составляет 7 лет. Получается, что все 13 спутников уже перешли срок годности, некоторые – значительно.

Десять спутников ГЛОНАСС были выведены на орбиту в 2012-2019 гг. Это - спутники с семилетним и десятилетним сроками использования. Еще четыре спутника не используются по назначению, но их срок годности также находится на пределе. Кстати, то, что значительная часть спутников продолжает исправно работать, уже перейдя свой срок использования, свидетельствует о высокой степени надежности подобной техники российского производства. Все же есть, чем гордиться в отечественной космической промышленности!

Между тем, обновление группировки спутников, находящихся на орбите, в настоящее время осуществляется лишь в тех случаях, когда старый спутник заменяется новым. В настоящее время в резерве – четыре готовых к запуску спутника «Глонасс-М». Еще несколько спутников «Глонасс-К» должны быть произведены в ближайшее время.

Когда гарантийный срок использования спутника истекает, его надежность значительно снижается. Соответственно, оператору приходится куда внимательнее следить за состоянием группировки спутников на орбите, чтобы в случае выхода каких-то спутников из строя сразу же заменить их новыми.

Но что произойдет, если спутники начнут выходить из строя по причине своего устаревания? Директор Института космической политики Иван Моисеев в своем интервью «РИА-Новости» подчеркнул, что пострадают структуры Министерства обороны РФ, являющиеся основными пользователями спутников, а гражданские пользователи могут даже не заметить возникших проблем, поскольку их обслуживание осуществляется ГЛОНАСС параллельно с GPS.

Однако производство новых «Глонасс-К» уже столкнулось с очень серьезными препятствиями. Власти признали, что пока не в состоянии организовать серийное производство спутников из-за проблем с комплектующими. Дело в том, что некоторые комплектующие – иностранного производства, в России пока не научились изготовлять их аналоги.

И производятся эти комплектующие в Соединенных Штатах Америки и в странах Западной Европы, а у России сейчас с Западом, как известно, отношения очень проблемные, и это отражается и на экономической сфере, и на сотрудничестве в области высоких технологий и космической промышленности.

Как санкции ударили по ГЛОНАСС

Пока Россия находилась в относительно приемлемых отношениях с западными странами, никаких особых проблем зависимость отечественного производства от иностранных комплектующих не доставляла. Все шло своим ходом, предприятия взаимодействовали с западными производителями и казалось, что так будет всегда. Но события на Украине, воссоединение Крыма с Россией и последовавшие санкции со стороны США и стран Евросоюза внесли в космическое производство очень серьезные коррективы.

В 2014 году, сразу после «Крымской весны», Евросоюз ввел запрет на экспорт в Российскую Федерацию товаров двойного назначения, то есть тех, что могут быть использованы и для гражданских, и для военных нужд. Хотя на товары, используемые в космической отрасли, санкции не вводились, но компоненты, предназначаемые для ГЛОНАСС, представляют собой классические товары двойного назначения. Ведь спутники обслуживают, в первую очередь, российские вооруженные силы. И, естественно, ограничения затронули данные компоненты. Так у ГЛОНАСС начались серьезные проблемы.

В августе 2018 года руководством США было принято решение о прекращении выдачи лицензий на экспорт продукции двойного назначения в Российскую Федерацию. С этого времени был запрещен экспорт всех товаров, проходящих по категории «Национальная безопасность», а к ним в США относят электронные компоненты, системы спутниковой связи, микросхемы, авионику. То есть, американцы сразу же воспользовались шансом ослабить позиции России в космической сфере, ударив по производству спутников.

Таким образом, фактически Россия лишилась возможности приобретать для нужд ГЛОНАСС важнейшие компоненты, производимые в Соединенных Штатах и Западной Европе. И это стало сильным ударом по отечественной космической отрасли, которая за постсоветские десятилетия уже отвыкла работать в режиме полной автономии от зарубежных поставок. Россия оказалась перед необходимостью полной замены всех импортных комплектующих на спутниках ГЛОНАСС.

Однако разрешение вопроса с импортозамещением при производстве спутников представляется весьма сложной задачей. Ведь поколение спутников «Глонасс-М» содержало до 75% комплектующих зарубежного производства. И амбициозные заявления представителей отечественных предприятий о том, что они готовы приступить к импортозамещению, так и не перешли на уровень практической реализации. Не так просто заменить почти все электронные компоненты, если отечественная высокотехнологичная промышленность лишь в последние годы стала развиваться относительно приемлемыми темпами, а до этого находилась в кризисном положении.

За импортозамещение взялся «Роскосмос». К 2022 году в космических аппаратах ГЛОНАСС должно быть не более 10% компонентов зарубежного производства. По крайней мере, так планируют руководители «Роскосмоса». К 2025 году российские спутники вообще должны избавиться от иностранных деталей. Цель, безусловно, благая, но реализуема ли она на практике? Пока об этом сложно говорить.

Между тем, в руководстве Министерства промышленности и торговли России настроены весьма оптимистично. Так, министр Денис Мантуров утверждает, что в течение последних лет были разработаны более 1,5 тысяч типов электронных компонентов. И они смогут заменять западные варианты.

Если же какие-то компоненты все же окажутся без российских аналогов, то в Минпромторге рассчитывают закупать их у стран Юго-Восточной Азии, чья электронная промышленность ничуть не уступает американской и европейской, но которые не вводили против России санкции и открыто торгуют с нашей страной.

Новая госпрограмма и спутники ГЛОНАСС

На самом деле, программа перевода спутников ГЛОНАСС на комплектующие отечественного производства стартовала еще в 2018 году. Она рассчитана на период до 2023 года. За пятилетку планируется перевести космические аппараты на российские детали. В 2020 году полетит в космос последний космический аппарат серии «Глонасс-М», а в 2023 году – последний спутник серии «Глонасс-К».

Однако на реализацию программы нужны средства. И немалые. Но у государства может и не найтись свободных средств, да еще в таких масштабах. Так, поправки к федеральному бюджету предусматривают сокращение бюджетных расходов на реализацию федеральной целевой программы «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012–2020 годы». Ассигнования урезаются на 12,9 млрд рублей, в том числе на 6,9 млрд рублей урезают финансирование «Роскосмосу» и на 6 млрд рублей – Министерству обороны Российской Федерации.

Уменьшение финансирования объясняется такими причинами, как невозможность серийного производства космических аппаратов и создания наземного комплекса для управления спутниками. Отсутствие иностранных комплектующих по-прежнему остается важнейшей проблемой отрасли. И поэтому дополнительные средства в размере 7 млрд рублей будут направлены как раз на создание специального страхового запаса электронных компонентов иностранного производства.

Таким образом, можно говорить о перераспределении средств внутри федеральной целевой программы. Никто не отказывается от ее реализации, но потребность в импортозамещении вносит очевидные корректировки в дальнейшую судьбу российской глобальной навигационной системы.

Сейчас основная задача – развивать новейшие разработки, совершенствовать уже имеющиеся технологии и, что не менее важно, создавать материально-техническую базу для производства отечественных электронных компонентов. В конце концов, если Китай создает свою навигационную систему, являющуюся достойным конкурентом GPS, то почему эта задача не под силу нашей стране?

