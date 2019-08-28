Судебная экспертиза – это бесповоротно?

21:28

В случаях, когда нет ясности или определенности в экспертном заключении, любой из участников судебного процесса может ходатайствовать о проведении повторной экспертизы

И органы дознания, и система судопроизводства принимают выверенные решения, основываясь на достоверных фактах, установленных мотивах, доказательной базе и выводах судебной экспертизы, если таковая была назначена.

Согласно ст. 195 УПК РФ, в любом случае судебная экспертиза назначается судом.

Правда, если речь идет о проведении экспертных действий в отношении потерпевших, то необходимо еще и их письменное согласие (ФЗ №432).

Какими могут быть виды судебной экспертизы?

Их невероятное множество:

• судебно-медицинская;

• хозяйственная;

• финансовая;

• строительная;

• почерковедческая;

• лингвистическая;

• филологическая;

• психологическая;

• транспортная

Фактически эксперты есть во всех сферах человеческой деятельности.

На основе предоставленных для экспертизы данных и материалах, назначенный эксперт, находящийся под судебной присягой, обязан объективно ответить на поставленные судом или органом дознания, вопросы.

И именно от правильно сформулированных вопросов напрямую зависят непосредственные заключения специалистов.

Выводы эксперта – не окончательный и бесповоротный приговор.

В соответствии со ст. 207 УПК РФ, в случаях, когда нет ясности или определенности в экспертном заключении, любой из участников судебного процесса может ходатайствовать о проведении повторной или даже дополнительной экспертизы.

Адвокат (впрочем, как и любой другой участник процесса) может инициировать предоставление рецензии на находящееся в деле заключение. Рецензия на судебную экспертизу составляется другим авторитетным специалистом по спорному вопросу и по ходатайству одной из сторон приобщается к делу.

Но возможны и другие способы добиться отмены результатов экспертизы. Это оспорить судебную экспертизу. Гл. 39 ГПК РФ, п.4 ч.1 ст.ст 322, 331 ГПК РФ предусматривают такую возможность.

Словом, за свои права и отстаивание правоты надо бороться. Главное учесть и запомнить, что выводы эксперта – это еще не судебный вердикт. И, в любом случае, необходимо воспользоваться знаниями и навыками опытного юриста, который может в корне изменить возникшую ситуацию.

А действенные инструменты для этого имеются. И сполна. Для операции, как говорится, не суть важен скальпель, а руки, знания и опыт хирурга. В данном же случае, - юриста.