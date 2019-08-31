Бортко подал заявление о снятии с выборов и допустил уход из Госдумы

13:12

Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко подал в горизбирком северной столицы заявление о снятии с выборов.

О своем решении сняться с выборов питерского губернатора кинорежиссер и депутат Госдумы Бортко объявил накануне в ходе дебатов кандидатов в прямом эфире телеканала "Санкт-Петербург".

По его словам, сегодня он принес свое заявление в горизбирком, выслушал от председателя комиссии "не очень убедительные", по его мнению, аргументы о том, почему он был не прав, и своего решения сняться с выборов не изменил, сообщают "Вести".

Причиной такого решения Бортко ранее назвал планы организации экстерриториальных участков в Псковской области в рамках выборов в Петербурге и отсутствие возможности препятствовать этому.

В руководстве КПРФ решение Владимира Бортко о снятии с выборов назвали ошибкой. Сам он не исключает, что теперь ему придется сдать мандат депутата Госдумы, и обещает "принять любое решение партии".

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября. Кандидатов без учета Бортко трое: самовыдвиженец и нынешний врио губернатора Александр Беглов, кандидат от партии "Справедливая Россия" Надежда Тихонова и выдвинутый от партии "Гражданская платформа" Михаил Амосов.