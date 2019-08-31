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Бортко подал заявление о снятии с выборов и допустил уход из Госдумы

13:12 31.08.2019
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Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко подал в горизбирком северной столицы заявление о снятии с выборов.

О своем решении сняться с выборов питерского губернатора кинорежиссер и депутат Госдумы Бортко объявил накануне в ходе дебатов кандидатов в прямом эфире телеканала "Санкт-Петербург".

По его словам, сегодня он принес свое заявление в горизбирком, выслушал от председателя комиссии "не очень убедительные", по его мнению, аргументы о том, почему он был не прав, и своего решения сняться с выборов не изменил, сообщают "Вести".

Причиной такого решения Бортко ранее назвал планы организации экстерриториальных участков в Псковской области в рамках выборов в Петербурге и отсутствие возможности препятствовать этому.

В руководстве КПРФ решение Владимира Бортко о снятии с выборов назвали ошибкой. Сам он не исключает, что теперь ему придется сдать мандат депутата Госдумы, и обещает "принять любое решение партии". 

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября. Кандидатов без учета Бортко трое: самовыдвиженец и нынешний врио губернатора Александр Беглов, кандидат от партии "Справедливая Россия" Надежда Тихонова и выдвинутый от партии "Гражданская платформа" Михаил Амосов.

Темы: Санкт-Петербург, Выборы в органы власти в России
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Комментарии читателей
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31.08.2019, 22:41
Гость: вопрос только

Кого из оставшихся поддержать? Самовыдвиженца прокатить по-любому.
Тётка из СР? Они под левых маскируются, и на этой волне иногда полезны народу бывают.
Кто что про неё знает? Она нормальный человек?
31.08.2019, 22:35
Гость: Хехекнутому

Он не кинул, а дал понять людям, что там за гадюшник.
Спасибо ему за честность. Другой бы подыграл и утерся, как зю.
А Бортко, судя по всему, человек порядочный.
31.08.2019, 16:36
Гость: Лохотрон

Для меня все коммунисты Союза брежневско-горбачевского разлива, все Зюгановцы, предатели! Надеюсь никто это оспорить не решится, реальность это подтверждает. Но отдельные члены КПРФ люди порядочные и Бортко один из них. Выходя из выборов Бортко дал пощечину наперсточной аласти и партии КПРФ, стоящей на шухере и помогающей ворам дурить народ. Если по всей стране все кандидаты снимутся с выборов, а останутся голыми только воры из Единой России, то фарс с выборами потеряет всякий смысл, воровская власть потеряет свою легитимность! Ворам нужны такие, как Бортко на выборах, для проформы, с заведомо известным результатом!
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