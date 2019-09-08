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Полиция проводит проверку нападения на автобус с наблюдателями в Туве

12:20 8.09.2019

В субботу на границе Красноярского края и Республики Тыва толпа людей в масках обстреляла автобус с журналистами и наблюдателями. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Госдумы Сергей Натаров.

По его словам, нападение произошло вечером 7 сентября. На место происшествия приезжали республиканский отряд быстрого реагирования и несколько экипажей краевой полиции. «Начаты следственные действия и поиски боевиков, устроивших обстрел», — написал парламентарий.

По предварительным данным, автобус остановила толпа из 30-40 человек верхом на лошадях, в масках и с оружием. Они якобы заблокировали автобус и прострелили колеса. Пострадавших нет, сообщает издание URA.RU.

Сейчас на месте предполагаемого обстрела автобуса работают сотрудники полиции.

Темы: Выборы в органы власти в России
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