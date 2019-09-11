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Милонов предложил проверять артистов на наркотики

11:45 11.09.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил представителям шоу-бизнеса сдавать тест на наркотики. Тем, кто проверку не пройдет, нужно на год запретить давать большие концерты. По мнению парламентария, такие певцы должны выступать только в банях и саунах.

«Алкоголики — нормально: они у нас всегда пели и будут петь. Но наркоманам не место на сцене. Мы спасем певцов», — заявил Милонов агентству городских новостей «Москва».

По его мнению, если исполнитель употребляет наркотики, то тем самым он их пропагандирует. А молодежь, которая подражает своему кумиру буквально во всем, может оказаться в опасности.

«Если бы в свое время Курт Кобейн (американский певец, употреблявший наркотики и покончивший с собой — прим. ред.) сдал тест на наркотики, он бы не умер», — считает Милонов.

По его словам, санкциями в виде запрета на год вести концертную деятельностью общество сможет воспитать певцов и помочь им побороть пагубную привычку.

Ранее в интернете появилось видео выступления Димы Билана в Самаре. Пользователи Сети заподозрили, что певец пьян. Позже Билан признался в этом и принес извинения жителям города. Он пообещал выступить перед самарцами бесплатно, а также подарить городу детскую площадку.

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России, Знаменитости и популярные персоны, Музыка и шоу-бизнес
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
11.09.2019, 14:57
Гость: Александр1

«Алкоголики — нормально: они у нас всегда пели и будут петь. Но наркоманам не место на сцене. Мы спасем певцов», — заявил Милонов
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1.Милонова необходимо проверить на психическое состояние,отклонения явные и не только у него у многих депутатов имеет место.
11.09.2019, 14:46
Гость: Ося

Депутатов проверять однозначно!..
11.09.2019, 12:58
Гость: Ал

Цитата:"Ранее в интернете появилось видео выступления Димы Билана в Самаре. Пользователи Сети заподозрили, что певец пьян. Позже Билан признался в этом и принес извинения жителям города."
Ну, во-первых заподозрили сами зрители, находящиеся в зале. Во-вторых, как быть с отрицаниями опьянения билайна, с которыми выступали его концертный директор и др.?
В-третьих, начинаем сбор подписей, чтобы билайн к нам не приезжал и ничего не спел...
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