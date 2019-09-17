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Госдума приняла в первом чтении проект о едином ресурсе данных россиян

15:44 17.09.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
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Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о создании единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении России, пишет РИА Новости.

В кабмине пояснили, что сейчас не существует источника полных данных о физическом лице, необходимых для налоговых органов. Его создание также должно помочь решить ряд задач государственного управления.

Подчеркивается, что такой ресурс нужен для улучшения контроля за начислением и поступлением страховых взносов на персонифицированные счета граждан.

Формировать и вести ресурс призвана Федеральная налоговая служба. Она будет использовать сведения из других государственных и муниципальных источников, а также органов управления государственными внебюджетными фондами.

В него будут включать и сведения об иностранцах и лицах без гражданства, временно или постоянно проживающих и работающих в России.

Как ранее заявлял глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин, ресурс снизит бумажный документооборот.

Комитет поддержал инициативу, но призвал уточнить, как физлица могут исправить недостоверные сведений о себе. Также члены комитета предложили дополнить законопроект статьей об обеспечении повышенной защищенности ресурса.

Темы: Деятельность депутатов и выборных органов власти в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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17.09.2019, 21:55
Гость: ABCD

Как однако вы отстали от жизни. Давно издают в новой удобной форме, небольших рулончиках с картонной трубочкой внутри. Специально для "всех ветвей Российской власти".
17.09.2019, 18:50
Гость: Когда, наконец,

конституцию РФ начнут издавать не брошюрой, а рулоном?
17.09.2019, 17:23
Гость: майк

Видел однажды продают с торгов долги. Долги каких-то магазинов за поставку продуктов 100 млн (около).. Стало интересно, раскопал что счета фирмы поставщика арестованы налоговой.. Налоговая ждет поступления этих 100 млн. Долги покупает условно частное лицо или другая контора за 3 копейки и денЮшки тютю..
А не стоит ли отделить тех, кто что-то производит от спекуляции, продажи, банковских и прочих махинаторов?
Все комментарии (6)
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