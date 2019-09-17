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Бурятского росгвардейца, призвавшего не задерживать митингующих, оштрафуют

11:59 17.09.2019
Стоп-кадр из видео

Бурятского росгвардейца Виктора Хоржирова, записавшего призыв к росгвардейцам не задерживать митингующих, оштрафуют за съемку видео в служебное время. 

«Виктор Хоржиров работает на предприятии ФГУП "Охрана" с мая этого года. Пост у него в Министерстве природных ресурсов в Республике Бурятия. Сам он баллотировался в Горсовет в Улан-Удэ. Выборы проиграл. Как он сам пояснил, он таким образом выразил недовольство тем, что проиграл на выборах. Не стоит вопрос по его увольнению, руководство филиала ФГУП "Охрана" в республике проводит проверку. Он будет, скорее всего, привлекаться к дисциплинарной ответственности, поскольку записал видео в служебное время», - приводит слова официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина Znak.com.

Хоржиров записал видеообращение к коллегам, в котором призвал «не выполнять заведомо преступных приказов» и не задерживать участников мирных акций протеста. 

«Мы против репрессий, которые охватили наш город. Свободу политзаключенным. Задержания были все незаконными», - говорит он. 

Темы: Росгвардия, Республика Бурятия, Акции протеста и демонстрации в России, Выборы в органы власти в России
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Комментарии читателей
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17.09.2019, 14:48
Гость: Иван простак

Враньё. Кремль сменил Руководство Дагестана, отправив многих за решетку, и кабардино- Балкарии.
17.09.2019, 13:36
Гость: Александр

Нужно помнить где работаешь иначе горе...
17.09.2019, 13:35
Гость: Pupsik

Бурятского только оштрафовали - Кремль до у...чки боится трогать нацменьшинства. А вот русского бы за такое лет на 5 посадили.
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