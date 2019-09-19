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Правительство одобрило профицитный бюджет на 2020–2022 годы

16:22 19.09.2019
Дом Правительства РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Дом Правительства РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Правительство одобрило проект федерального бюджета на 2020–2022 годы, предусматривающий, что все три года доходы бюджета будут превышать расходы, сообщает РБК.

Профицит федерального бюджета в 2020 году составит 0,8% ВВП, а в дальнейшем он будет сокращаться и составит в 2021 году — 0,5% ВВП, в 2022 году — 0,2% ВВП, рассказали изданию в Минфине.

Также правительство одобрило прогноз социально-экономического развития РФ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, сообщает "Интерфакс".

По прогнозу, инфляция в 2020 году составит 3%, а в 2021–2024 годах цены будут расти на 4% в год. Рост ВВП в базовом сценарии в 2020 году составит 1,7%, в 2021–2024 годы рост экономики прогнозируют на уровне 3,1–3,3%.

Проект бюджета на 2019-2021 годы еще предстоит одобрить Госдуме.

Первый за последние несколько лет профицитный бюджет был принят в России на 2019 год (и плановый период 2020 и 2021 годов). До этого бюджет в течение нескольких лет предусматривал превышение расходов над доходами.

Темы: Россия, Бюджетная политика в России, Правительство России
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