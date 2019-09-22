В Брянске арестован подозреваемый в убийстве коллег сотрудник спецсвязи

18:32

В Брянске по ходптайству следователей арестован на два месяца водитель-фельдъегерь спецсвязи, подозреваемый в убийстве двух коллег и краже более 7 миллионов рублей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональный главк СКР.

По версии следствия, в ночь на 20 сентября на станции Брянск-Орловский 31-летний водитель-фельдъегерь убил двух сотрудников отдела спецсвязи, завладев их служебным оружием, после чего похитил более 7 млн рублей из помещения и попытался поджечь его с целью скрыть следы.

Затем подозреваемый выбросил вещи, в которых совершил преступление, и носитель информации с записями камер видеонаблюдения. Следователям удалось их найти, а похищенные деньги и оружие были обнаружены дома у предполагаемого преступника.