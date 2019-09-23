МИД РФ объявил в международный розыск «шпиона» Смоленкова

13:56

Россия объявила в международный розыск Олега Смоленкова, которого СМИ называют информатором американских спецслужб, пишет РИА Новости.

Отмечается, что он был объявлен в розыск как без сести пропавший, при этом в МВД отказались раскрывать какие-либо подробности.

В ведомстве заявили, что в связи с исчезновением Смоленкова возбуждено уголовное дело, запрос о его местонахождении направлен в Интерпол. В МИД также предположили, что "шпионский скандал" может быть связан с электоральной кампании в США и направлен против Трампа.

Впервые об американском агенте в российской администрации рассказал CNN. По данным телеканала, в 2017 году Вашингтон в рамках спецоперации вывез "своего информатора" из России. Позже в СМИ написали, что речь идет об Олеге Смоленкове, работавшем в администрации президента.

В Кремле подтвердили, что Смоленков действительно работал там, однако был уволен несколько лет назад. Его должность не предусматривала прямых контактов с главой государства и доступа к секретной информации.