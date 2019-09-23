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МИД РФ объявил в международный розыск «шпиона» Смоленкова

13:56 23.09.2019
© KM.RU, Илья Шабардин
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Россия объявила в международный розыск Олега Смоленкова, которого СМИ называют информатором американских спецслужб, пишет РИА Новости.

Отмечается, что он был объявлен в розыск как без сести пропавший, при этом в МВД отказались раскрывать какие-либо подробности.

В ведомстве заявили, что в связи с исчезновением Смоленкова возбуждено уголовное дело, запрос о его местонахождении направлен в Интерпол. В МИД также предположили, что "шпионский скандал" может быть связан с электоральной кампании в США и направлен против Трампа.

Впервые об американском агенте в российской администрации рассказал CNN. По данным телеканала, в 2017 году Вашингтон в рамках спецоперации вывез "своего информатора" из России. Позже в СМИ написали, что речь идет об Олеге Смоленкове, работавшем в администрации президента.

В Кремле подтвердили, что Смоленков действительно работал там, однако был уволен несколько лет назад. Его должность не предусматривала прямых контактов с главой государства и доступа к секретной информации.

Темы: Разведка и шпионаж в мире, Министерство иностранных дел РФ
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Комментарии читателей
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23.09.2019, 16:29
Гость: gvozd

заметим, это один из предателей в высших кругах госуправления рф - он все секреты пендосам передавал прямо со стола президента..
а сколько их еще сидит в кремле и правительстве?
23.09.2019, 16:04
Гость: Рюрикович

Опомнились. А раньше то где были. Что-то мешает господам чекистам глубоко копать. Был такой Председатель КГБ, который учил смотреть в глубь на 4 метра, на 10 шагов вперёд и видеть за бугром. Куратора этого направления на пенсию. Юрия Ушакова, советника Президента, в отставку, это же он протащил Смоленкова в АП. Почему все оправдываются, а где ответственность.
23.09.2019, 15:02
Гость: stalker

Согласен. При этом заметьте, что сначала наши деятели из МИДа и спецслужб заявляли, что этот человек был малозначительной фигурой в Администрации Президента РФ, а теперь его в розыск объявляют. Ну не дураки ли ? Они даже не понимают, что сами себе противоречат и выдают себя по полной. Если он не имел никакого доступа в государственным секретам, то чего его искать и дело в отношении его возбуждать ?
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