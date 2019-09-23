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В Ленинградской области загорелся нефтеперерабатывающий завод

10:07 23.09.2019
Фото с сайта mchs.gov.ru
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Утром 23 сентября в Киришском районе Ленинградской области на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар.

По информации МЧС, началось факельное горение из печи на технической установке.

Пострадавших нет, угрозы соседним сооружениям спасатели также не видят. 

Площадь возгорания составляет порядка 90 квадратных метров.

В тушении пожара, которому присвоен второй ранг сложности, задействованы 23 единицы техники и 75 человек.

Темы: Ленинградская область, Происшествия
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Комментарии читателей
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23.09.2019, 12:35
Гость: Просто

Местное разгильдяйство дало о себе знать.
23.09.2019, 12:33
Гость: Уровень...

Уровень радиации замеряли?!
23.09.2019, 11:42
Гость: Европеец

Это были эстонские хуситы.
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