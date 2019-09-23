В Ленинградской области загорелся нефтеперерабатывающий завод

10:07

Утром 23 сентября в Киришском районе Ленинградской области на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар.

По информации МЧС, началось факельное горение из печи на технической установке.

Пострадавших нет, угрозы соседним сооружениям спасатели также не видят.

Площадь возгорания составляет порядка 90 квадратных метров.

В тушении пожара, которому присвоен второй ранг сложности, задействованы 23 единицы техники и 75 человек.