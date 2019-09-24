Охота на шаманов развяжет руки акционистам и бунтарям

Видимо, учтя опыт ареста шамана дяди Саши, в Чечне взяли под козырек и поставили борьбу с колдунами на поток. ВИДЕО

Стоп-кадр из «сеанса чеченской магии»

Когда известные люди заболевают раком и перебирают все методы лечения, они обычно отправляются куда-нибудь на Алтай к народным целителям. Во время страшной засухи летом этого года шаманы вызывали в Сибири дождь. Посыл здесь предельно прост: обращение к услугам шамана связано с крайней степенью народного отчаяния.

Аналогичным образом можно трактовать и поход шамана Александра Габышева из Бурятии в Москву «для изгнания из Кремля Путина». Вместо того, чтобы прислушаться к этим тревожным сигналам, идущим из самых глубин народной стихии, попытаться понять, что не устраивает народ, власть решила жестко расправиться с шаманом силами Росгвардии.

Видимо, учтя опыт ареста шамана дяди Саши, в Чечне взяли под козырек и поставили борьбу с колдунами на поток. Целая серия «разоблачительных» сюжетов о народных целителях вышла на ЧГТРК «Грозный». Очередной выпуск о «колдунье» был показан в середине сентября этого года. В центре «сеанса магии с его последующим разоблачением» - жительница Шелковского района Чечни Есимат Успахаджиева, чей «рабочий» стаж насчитывает 37 лет.

В роли разоблачителя выступает главный врач центра исламской медицины в Чечне Адам Эльжуркаев. Слушая, какими способами гадала задержанная, он улыбается и вставляет ироничные замечания, чем смешит присутствующих полицейских. «Что я могу с ними [клиентами] сделать, если они сами ко мне приходят? Я же не прошу их приходить ко мне!» – возражает Успахаджиева. Наиболее востребованной услугой Успахаджиевой называется «заговор куриного яйца от всех бед и болезней». В финале Есимат производит акт образцово-показательного покаяния.

А после громкой истории с задержанным бурятским шаманом исполнительные чеченцы в Урус-Мартане к юго-западу от столицы Чечни Грозного задержали сразу троих человек по подозрению в «колдовстве». Так же, как и в случае Есимат, их заставили прилюдно каяться в телеэфире.

Возмущению главврача центра исламской медицины в Грозном, богослова Адама Эльжуркаева не было предела. Правоверный эскулап доложил, что задержанная Зина Чакаева «прибегала к самым изощренным методам сихра [колдовства]», у Тагира Мутаева был «долгосрочный контракт с джиннами», а Маи Зильбухарова для избавления от сглаза советовала клиентке искупаться в отваре из зарезанной курицы.

Эльжуркаев убежден, что все «продали свое тело и свою душу дьяволу», с которым у них якобы договор. «Те, кого к нам приводят, обычно занимаются чем-то одним. Кто-то гаданием, кто-то еще чем-то. А ты и гадаешь, и куклы используешь, и свечи, и замки. Тебя Всевышний рассекретил, потому что ты шайтан», — наставлял он Чакаеву.

Вся эта пародийная «охота на ведьм» могла бы показаться гомерически смешной, если бы не приобретала уродливые формы, отражаясь в кривом зеркале интернет-реальности. В четверг, 19 сентября, на Смоленском лютеранском кладбище Санкт-Петербурга в дореволюционные кресты были вставлены фотографии первых лиц страны и города и пддерживающих власть журналистов и общественных деятелей. На крестах старых могил появились портреты с черными лентами президента России Владимира Путина, премьер-министра Дмитрия Медведева, губернаторов Петербурга и Москвы Александра Беглова и Сергея Собянина, бизнесмена Евгения Пригожина и других представителей власти, которых активисты этого движения решили «похоронить». Кроме того, они «похоронили» заодно и ненавистных для либералов популярных телеведущих Ольгу Скабееву, Евгения Попова и Владимира Соловьева.

Понятно, что это – чистой воды провокация, замешанная на стебе над властью, которая, как выяснилось, панически боится любых магических манипуляций в свой адрес. Как выяснилось, подвергнутые апгрейду кресты – дело рук неизвестных активистов движения «Агит Россия» в рамках некой акции «Чего на самом деле хочет народ». Подавляя народные инициативы, наши правители, как обычно, развязывают руки подобным акционистам, революционерам и прочим провокаторам всех мастей, которым лишь бы раскачать лодку, а там хоть трава не расти. И добром это не кончится.

