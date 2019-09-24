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Охота на шаманов развяжет руки акционистам и бунтарям

16:04 24.09.2019 , Денис Ступников

Видимо, учтя опыт ареста шамана дяди Саши, в Чечне взяли под козырек и поставили борьбу с колдунами на поток. ВИДЕО

Стоп-кадр из «сеанса чеченской магии»

Когда известные люди заболевают раком и перебирают все методы лечения, они обычно отправляются куда-нибудь на Алтай к народным целителям. Во время страшной засухи летом этого года шаманы вызывали в Сибири дождь. Посыл здесь предельно прост: обращение к услугам шамана связано с крайней степенью народного отчаяния.

Аналогичным образом можно трактовать и поход шамана Александра Габышева из Бурятии в Москву «для изгнания из Кремля  Путина». Вместо того, чтобы прислушаться к этим тревожным сигналам, идущим из самых глубин народной стихии, попытаться понять, что не устраивает народ, власть решила жестко расправиться с шаманом силами Росгвардии.

Видимо, учтя опыт ареста шамана дяди Саши, в Чечне взяли под козырек и поставили борьбу с колдунами на поток. Целая серия «разоблачительных» сюжетов о народных целителях вышла на ЧГТРК «Грозный». Очередной выпуск о «колдунье» был показан в середине сентября этого года. В центре «сеанса магии с его последующим разоблачением» - жительница Шелковского района Чечни Есимат Успахаджиева, чей «рабочий» стаж насчитывает 37 лет.

В роли разоблачителя выступает главный врач центра исламской медицины в Чечне Адам Эльжуркаев. Слушая, какими способами гадала задержанная, он улыбается и вставляет ироничные замечания, чем смешит присутствующих полицейских. «Что я могу с ними [клиентами] сделать, если они сами ко мне приходят? Я же не прошу их приходить ко мне!» – возражает Успахаджиева. Наиболее востребованной услугой Успахаджиевой называется «заговор куриного яйца от всех бед и болезней». В финале Есимат производит акт образцово-показательного покаяния.

А после громкой истории с задержанным бурятским шаманом исполнительные чеченцы в Урус-Мартане к юго-западу от столицы Чечни Грозного задержали сразу троих человек по подозрению в «колдовстве». Так же, как и в случае Есимат, их заставили прилюдно каяться в телеэфире.

Возмущению главврача центра исламской медицины в Грозном, богослова Адама Эльжуркаева не было предела. Правоверный эскулап доложил, что задержанная Зина Чакаева «прибегала к самым изощренным методам сихра [колдовства]», у Тагира Мутаева был «долгосрочный контракт с джиннами», а Маи Зильбухарова для избавления от сглаза советовала клиентке искупаться в отваре из зарезанной курицы.

Эльжуркаев убежден, что все «продали свое тело и свою душу дьяволу», с которым у них якобы договор. «Те, кого к нам приводят, обычно занимаются чем-то одним. Кто-то гаданием, кто-то еще чем-то. А ты и гадаешь, и куклы используешь, и свечи, и замки. Тебя Всевышний рассекретил, потому что ты шайтан», — наставлял он Чакаеву.

Вся эта пародийная «охота на ведьм» могла бы показаться гомерически смешной, если бы не приобретала уродливые формы, отражаясь в кривом зеркале интернет-реальности. В четверг, 19 сентября, на Смоленском лютеранском кладбище Санкт-Петербурга в дореволюционные кресты были вставлены фотографии первых лиц страны и города и пддерживающих власть журналистов и общественных деятелей. На крестах старых могил появились портреты с черными лентами президента России Владимира Путина, премьер-министра Дмитрия Медведева, губернаторов Петербурга и Москвы Александра Беглова и Сергея Собянина, бизнесмена Евгения Пригожина и других представителей власти, которых активисты этого движения решили «похоронить». Кроме того, они «похоронили» заодно и ненавистных для либералов популярных телеведущих Ольгу Скабееву, Евгения Попова и Владимира Соловьева.

Понятно, что это – чистой воды провокация, замешанная на стебе над властью, которая, как выяснилось, панически боится любых магических манипуляций в свой адрес. Как выяснилось, подвергнутые апгрейду кресты – дело рук неизвестных активистов движения «Агит Россия» в рамках некой акции «Чего на самом деле хочет народ». Подавляя народные инициативы, наши правители, как обычно, развязывают руки подобным акционистам, революционерам и прочим провокаторам всех мастей, которым лишь бы раскачать лодку, а там хоть трава не расти. И добром это не кончится.
 

Темы: Народные протесты, Чечня, Ислам, Телевидение и его влияние на общество в России
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Комментарии читателей
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24.09.2019, 21:06
Гость: Ничто не ново под Луной

Ждём нового Емельяна Пугачёва? Гришка Отрепьев то уже давно в Кремле пора и гнать уже в шею или взашей.
24.09.2019, 20:39
Гость: Гость

Я хоть и верующий человек, и у меня достаточно сильная защита, но при всем при этом я не позволяю себе насмехаться над Темными силами. Я даже в основном пишу их название с большой буквы. И это совершенно не дань уважения - просто я не хочу связываться. Я очень хорошо помню те времена, когда они меня чуть со свету не изжили, поэтому просто не хочу лишний раз провоцировать и привлекать к себе внимание. Вы не понимаете - самое страшное это когда они воздействуют на ваше сознание. Вылечить можно тело - но когда больна душа - в смысле вы как бы находитесь в другой реальности и просто не ведаете что творите. И с этим чувством настолько сложно бороться, потому что тогда возникает одно-единственное желание - УМЕРЕТЬ. Я уже молчу, когда они во сне являются, а вы воспринимаете все это как в реальности. Вообщем или самоубийство, или психушка. А что касается фото на крестах - это уже чистая черная магия. Насколько я понимаю, то похоже на попытку привязать покойника к живому человеку, вернее сущность, чтобы она затянула его на тот свет. Что я вам могу сказать по этому поводу. Мне рассказывали историю, что у нас деревня есть одна, в которую пригласили самых сильных в стране экстрасенсов. Так они не смогли в нее въехать - им просто стало плохо, поэтому и вынуждены были вернуться. Сказали, что слишком много здесь знахарей. Понимаешь, Вова, самые сильные колдуны живут всегда в глуши. А те что окружают тебя - они им даже в подметки не годятся. Ну ты так конкретно попал, чувак...
24.09.2019, 19:24
Гость: Ну тогда

и гитлер был от Бога???
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