В Госдуме придумали, как ответить США на невыдачу виз делегации из России

15:07

В России могут запретить американскую лотерею грин-карт, таким образом граждане России лишатся права на участие в розыгрыше свидетельств на право жить и работать в США. Такая мера была предложена в Госдуме в качестве ответной за недопуск части российской делегации на ежегодную сессию Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По мнению зампреда думского комитета по международным делам Алексея Чепы, России нельзя оставлять столь вопиющий дипломатический укол со стороны США без ответа. «Это беспрецедентный случай... Наш ответ будет очень серьезным. Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят, исходя из своего имиджа якобы «оплота демократии». Наши меры будут такими, чтобы все обратили на это внимание», - заявил он «Известиям».

В частности, Россия может ограничить доступ к сайту, на котором регистрируются желающие получить грин-карту, или затруднить работу агентств, помогающих в оформлении документов.

Накануне стало известно, что десятерым членам Совета Федерации РФ отказали в получении американских виз. Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, которому также отказали в визе из-за нахождения в американском санкционном списке,назвал эту акцию «возмутительной, не имеющей объяснений и оправданий».