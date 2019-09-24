Российским сенаторам не дали визы для поездки на Генассамблею ООН

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Десятерым членам Совета Федерации РФ отказали в получении американских виз. Группа политиков намеревалась посетить Нью-Йорк для участия в ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом «Интерфаксу» сообщил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, которому также отказали в визе.

«Это возмутительная акция, не имеющая объяснений и оправданий», — сказал сенатор. Как отметил Косачев, визы не были оформлены «в нарушение обязательств перед международным сообществом». Политик находится под американскими санкциями с апреля 2018 года.

Произошедший случай станет центральной темой ближайшей встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и главы Госдепа США Майка Помпео, заявила в свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Представитель ведомства также сообщила, что американская сторона «ссылается на технический характер проблемы», а именно несвоевременную подачу документов.

«Это не так… Что-то у ребят сломалось капитально», — добавила Захарова.