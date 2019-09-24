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Российским сенаторам не дали визы для поездки на Генассамблею ООН

12:13 24.09.2019
Здание Совета Федерации © KM.RU, Алексей Белкин
Здание Совета Федерации © KM.RU, Алексей Белкин
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Десятерым членам Совета Федерации РФ отказали в получении американских виз. Группа политиков намеревалась посетить Нью-Йорк для участия в ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом «Интерфаксу» сообщил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, которому также отказали в визе.

«Это возмутительная акция, не имеющая объяснений и оправданий», — сказал сенатор. Как отметил Косачев, визы не были оформлены «в нарушение обязательств перед международным сообществом». Политик находится под американскими санкциями с апреля 2018 года.

Произошедший случай станет центральной темой ближайшей встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и главы Госдепа США Майка Помпео, заявила в свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Представитель ведомства также сообщила, что американская сторона «ссылается на технический характер проблемы», а именно несвоевременную подачу документов.

«Это не так… Что-то у ребят сломалось капитально», — добавила Захарова.

Темы: Россия, США, Отношения России и США, Организация объединенных наций (ООН)
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Комментарии читателей
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24.09.2019, 20:52
Гость: А чё?

В Америке своих жуликов хватает, зачем им российские?! Пусть едут в Зимбабве или в Судан к таким же продвинутым жуликам.
24.09.2019, 19:01
Гость: 564

америка просто так отказывать не будет. прост сенаторы наверно еще не знают, что про них, про сенаторов отдельных, про страну, про Москву, что-то знают. наверно сенаторы смотрят только телевизор 1 канал новости.
24.09.2019, 18:52
Гость: Остап

Меньше денег потратят казенных.
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