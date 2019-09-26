Медведев запретил использование «открытого огня» на балконах

17:08

Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в правилах противопожарного режима РФ.

Согласно документу, на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат в общежитиях и гостиничных номеров запрещается использование «открытого огня».

При этом в документе нет определения «открытого огня», к которому можно отнести, например, установленную на балконе свечу, зажженую зажигалку или спичку.

Изменения были инициированы МЧС, представители которого рассказали РБК, что прежде всего на балконах нельзя будет разводить открытый огонь.

«Любое разведение открытого огня запрещено законом. Нельзя ни жарить мясо, ни ставить там свечи. Это все не приветствуется», - сказал представитель МЧС.