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Медведев запретил использование «открытого огня» на балконах

17:08 26.09.2019
Балконы
© KM.RU, Илья Шабардин
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Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в правилах противопожарного режима РФ.

Согласно документу, на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат в общежитиях и гостиничных номеров запрещается использование «открытого огня».

При этом в документе нет определения «открытого огня», к которому можно отнести, например, установленную на балконе свечу, зажженую зажигалку или спичку.

Изменения были инициированы МЧС, представители которого рассказали РБК, что прежде всего на балконах нельзя будет разводить открытый огонь.

«Любое разведение открытого огня запрещено законом. Нельзя ни жарить мясо, ни ставить там свечи. Это все не приветствуется», - сказал представитель МЧС.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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26.09.2019, 18:39
Гость: Горожанин

Ну да, "в России других проблем" имеется предостаточно.

Но ведь "безбашенность" некоторых граждан - тоже проблема!
Проблема - упразднение вытрезвителей!
Проблемища-усложнение процедуры принуждения к психиатрическому лечению!
только теперь выяснилось, что для большинства граждан карательной является не психиатрия, а её отсутствие! Для поцыэнтов, сами понимаете, как раз всё наоборот!
"Хромой Лошади" мало вам?
Так сами и лезьте в топку!
26.09.2019, 18:05
Гость: Александр

....а чо, можно было, да?
26.09.2019, 18:02
Гость: Пещерный медведь или «Борьба за огонь»

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