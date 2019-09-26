Следственный комитет напомнил о хищениях в Минобороны

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В ближайшее время в суде будет рассмотрено «дело пансиона» оборонного ведомства. Подобные перспективы маловероятны в отношении дела Евгении Васильевой

Недавно завершилось расследование дела о краже денег, предназначенных для "Пансиона воспитанниц Министерства обороны РФ", которое рассматривалось в комплекте с делами о хищениях в Оборонсервисе. Все эти дела появились на свет тогда, когда руководителем Минобороны был Анатолий Сердюков, а помогала ему нынешняя супруга Евгения Васильева.

Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ. Фото с сайта pansion-mil.ru

В деле есть известные фамилии. Вот только в суд попадут лишь "пешки", а основное дело Васильевой может остаться вообще без внимания судей.

Обвинения предъявлены Александру Мигунову, а также Александру Елькину (бывший генеральный директор ОАО "Славянка"), рассказал изданию "Росбалт" источник в правоохранительных органах. Елькина пришлось перемещать из колонии, в которой он пребывает по другим судебным делам о хищениях денег.

Мигунову и Елькину инкриминировали хищение денег путем мошенничества. На расследование дела ушло очень много времени - 6 лет. Рассматривается дело с января 2013 года. Следствие выдвигает такую версию: в 2009 году хозяйственное управление Минобороны заключило с компанией "Безопасность и связь" государственный контракт. В то время владельцем ЗАО "Безопасность и связь" ("БиС") был Елькин (экс-гендиректор "Славянки"). Госконтракт подписывался на предоставление услуг по комплексному обслуживанию пансиона. Площадь внутренних помещений, которая требовала уборки, была специально превышена на 2 тысячи квадратных метров, а площадь прилегающей территории увеличилась минимум на 14 тысяч квадратных метров.

Об этих фактах прекрасно знали должностные лица, но они без раздумий подписывали документы сдачи-приемки выполненных работ. На счет организации "Безопасность и связь" поступило около 493 млн рублей, из этой суммы было похищено свыше 14 млн рублей. Данное дело было дополнено еще тремя другими, которые возбуждены по факту кражи денег.

Следствие предполагает, что здания Минобороны, Военной академии Генштаба и военной части в Подмосковье обслуживались собственными силами, но деньги поступали на счет ЗАО "БиС". Владелец "БиС" завязал доверительные отношения с Анатолием Сердюковым, но сотрудники военного ведомства просто закрывали на это глаза.

"Пансион воспитанниц Миноборны" был создан по приказу Сердюкова, который лично курировал заведение, это было его любимое детище. Учебным заведением руководила Тамара Фральцова (знакомая Сердюкова). А еще госпожа Фральцова представляла в Госдуме партию "Единая Россия". Позже Тамара Фральцова пошла на повышение, а пансион перешел в руки Ларисы Максимовой.

Фральцова, Максимова и Сердюков в "деле пансиона" фигурировали. Но под стражу в 2013 году попал только Александр Мигунов (экс-замначальника пансиона). На допросе Мигунов не давал никаких показаний о работе Сердюкова и директоров учебного заведения.

В пансионе Мигунов был не слишком влиятельной персоной, он просто следил за общим состоянием заведения. Можно сказать, что Мигунов являлся обычным завхозом и не влиял на распределение денег.

В 2014 году Мигунов был освобожден. Позже "дело пансиона" соединили с объемным делом, которое включало более 40 эпизодов. Большая часть эпизодов относится к деятельности Евгении Васильевой.

По преступной деятельности было выделено всего 12 эпизодов. Васильева получила обвинение в хищениях, объемы которых составляли 3 млрд рублей. В Пресненском суде решили, что предполагаемый ущерб сократился до 1 млрд рублей. Сердюков дал показания в пользу Васильевой. Он заявил, что считает Васильеву невиновной, никакого ущерба Минобороны и государству нанесено не было.

Васильева получила 5 лет в колонии общего режима, штрафа на нее наложено не было. Служители Фемиды зачли Васильевой срок, проведенный под домашним арестом (3 года). В колонии она провела только 34 дня, а потом вышла по УДО. Васильевой удалось получить УДО в том числе и потому, что отсутствовала необходимость выплачивать штраф.

Два года назад источник "Росбалта" предположил, что следствие по эпизодам Васильевой подошло к логическому завершению, но материалы так и не поступили в суд "по не зависящим от правоохранительных органов причинам". В 2019 году эти сведения были подтверждены собеседниками агентства, которые также рассказали о проведении почерковедческих, экономических экспертиз. Но эти действия имели отношение только к хищениям на объектах Генштаба и в пансионе. По эпизодам с Васильевой никаких экспертиз и иных действий нет уже больше года и в дальнейшем не предвидится.

"Дело пансиона" должно быть передано в суд. Обвинения предъявляются завхозу Мигунову и экс-гендиректору "БиС" Елькину, которому и так уже инкриминировали большое количество хищений в системе Минобороны.

