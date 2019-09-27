В Госдуме предложили поисковикам ранжировать новости по авторитету СМИ

12:40

Зампредседателя Госдумы Петр Толстой предложил, чтобы «Яндекс.Новости» ранжировали сообщения в новостной выдаче в зависимости от авторитета источника.

«Если у нас сейчас каждая моська — средство массовой информации — с помощью блогов в соцсетях закидывает людям в головы всякую ерунду, то тогда надо делать отсев между профессиональными средствами массовой информации и этой всей блогосферой», — сказал Толстой. Слова политика привело РИА «Новости».

По словам зампреда Госдумы, было бы удобно, если бы интернет-пользователь осознавал: попавшая в агрегатор новость это реальное событие или «наворот из соцсетей». Следовательно, рассуждает парламентарий, властям необходимо разговаривать и договариваться с «Яндексом», чтобы поисковик как-то структурировал новостной поток и разделял информацию.

«Если это можно было бы как-то разграничить, было бы хорошо», — подчеркнул Петр Толстой.

Ожидается, что «Яндекс» в скором времени прояснит свою позицию по этому поводу. Ранее IT-корпорации уже поступали предложения из Госдумы по поводу пересмотра алгоритма подбора новостей в агрегаторе.