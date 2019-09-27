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В Госдуме предложили поисковикам ранжировать новости по авторитету СМИ

12:40 27.09.2019
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Зампредседателя Госдумы Петр Толстой предложил, чтобы «Яндекс.Новости» ранжировали сообщения в новостной выдаче в зависимости от авторитета источника.

«Если у нас сейчас каждая моська — средство массовой информации — с помощью блогов в соцсетях закидывает людям в головы всякую ерунду, то тогда надо делать отсев между профессиональными средствами массовой информации и этой всей блогосферой», — сказал Толстой. Слова политика привело РИА «Новости».

По словам зампреда Госдумы, было бы удобно, если бы интернет-пользователь осознавал: попавшая в агрегатор новость это реальное событие или «наворот из соцсетей». Следовательно, рассуждает парламентарий, властям необходимо разговаривать и договариваться с «Яндексом», чтобы поисковик как-то структурировал новостной поток и разделял информацию.

«Если это можно было бы как-то разграничить, было бы хорошо», — подчеркнул Петр Толстой.

Ожидается, что «Яндекс» в скором времени прояснит свою позицию по этому поводу. Ранее IT-корпорации уже поступали предложения из Госдумы по поводу пересмотра алгоритма подбора новостей в агрегаторе.

Темы: Взаимоотношения власти и СМИ в России, СМИ и журналистика, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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27.09.2019, 23:39
Гость: Ну да

И кому же ты сейчас хочешь этот интернет-фильтр доверить? Тем, кто у кормушки), они тебе нафильтруют)). А пока они там какой может быть вообще разговор о целесообразности фильтрования. Выходные начались, вмажь стопарик, глядишь, и по другому взглянешь.
27.09.2019, 23:24
Гость: Лофт

Перевожу на русский мысль депутата.
"Эти яндексы и гуглы стригут столько бабок на этом ранжировании, надо бы как то намекнуть им, что мы тут тоже хотим чуть в доляхе быть, а что сделаю комитет, который будет составлять список авторитетных, ну понятно как авторитетность буду оперделять ...:)"
При этом, если честно мне самому по в принципе по бубну будет принят этот закон или нет, так как по хорошему счету принцип яндекса и гугла, тоже точно такой же, кто больше занес тот и авторитетней :). Сам если ищу, что то важное пользуюсь и другими поисковиками, которые не имеют коммерческих интересов в РФ :)
27.09.2019, 22:53
Гость: Гость

Так поставь себе и своим близким фильтр и фильтруй сколько душе угодно. К другим не лезь только, мы уж сами решим, что фильтровать, а что нет )
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