МИД РФ обвинил США в развязывании визовой войны

13:12

Москва не исключает ответных мер после действий Вашингтона в вопросе выдачи виз, пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы МИД Сергея Рябкова.

По его словам, США развязали так называемую "визовую войну". "В отношении того, будем ли мы устраивать визовую войну, - вы знаете, эта война идет и развязали ее сами США", - заявил он.

Он напомнил, что Россия неоднократно предлагала американским коллегам договариваться, а не действовать по принципу "око за око, зуб за зуб". Дипломат связывает жто с общей политикой властей в США в отношении РФ. "Они замыкаются на попытку разговаривать с нами с позиции силы, но обреченность на провал этой линии давно всем понятна", - добавил он.

Ранее сообщалось, что некоторые члены российской делегации, которые должны были участвовать в США в мероприятиях под эгидой ООН, не получили визы, якобы по "техническим причинам".

МИД обвинил США в неисполнении прямых обязательств по линии ООН, а руководитель ведомства Сергей Лавров назвал это "позором".