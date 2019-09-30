Россиян старше 20 лет стали чаще призывать в армию

15:05

Минобороны РФ стало все чаще призывать на военную службу россиян старше 20 лет. За последние шесть лет их число выросло на 11%, а количество 18-летних призывников, наоборот, уменьшилось. Об этом «Интерфаксу» рассказал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

«Численность 18-летних граждан, призванных на военную службу с 2013 года, сократилось более чем на 8%, а граждан в возрасте 20 лет и старше — наоборот, увеличилось более чем на 11%», — сказал Бурдинский.

Военный чиновник объяснил такие показатели ростом привлекательности службы в российской армии. Именно поэтому стало больше призывников старшего возраста, утверждает он.

Всего на военную службу весной текущего года отправили 135 тысяч россиян. Более 50 тысяч граждан направили на дополнительное медицинское обследование. По словам Бурдинского, это было необходимо, чтобы «больные призывники» не попадали в войска.

Уже 1 октября 2019 года стартует осенний призыв, который продлится вплоть до 31 октября. Военнослужащих будут набирать в 85 регионах страны.

Бурдинский добавил, что призыв для сельских жителей, которые занимаются уборочными работами, стартует позже: 15 октября. Педагогических работников осенний набор в армию никак не коснется, так как их призыв проходит один раз в год — весной.