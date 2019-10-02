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Объединенная авиастроительная корпорация попросила у кабмина 350 млрд руб.

12:14 2.10.2019
Фото с сайта livejournal.com
Фото с сайта livejournal.com
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На рассмотрение российскому правительству представлены три варианта развития Объединенной авиастроительной корпорации — все они включают субсидии из госбюджета в размере 350 миллиардов рублей на погашение невозвратных долгов, сообщает «Коммерсант».

По данным издания, общий банковский долг ОАК по состоянию на август 2019 года составлял 509 миллиардов рублей. Варианты развития подготовил «Ростех», который к весне 2020 года должен завершить полуторагодовой этап поглощения ОАК, пишет газета.

Первый вариант развития ОАК подразумевает избавление от непрофильных активов и оптимизацию неиспользуемых площадей, но эти меры недостаточны и временны, полагают в корпорации.

Второй вариант предполагает сокращение числа предприятий и значительной доли персонала. Это приведет к резкому сокращению масштабов отрасли, но сразу же позволит достичь безубыточности.

Третий вариант развития предлагает массированную господдержку спроса на российские самолеты — в частности, на базе Государственной транспортной лизинговой компании должна быть создана авиакомпания для обслуживания региональных перевозок, которая бы эксплуатировала только самолеты SSJ 100 и МС-21.

Источник газеты в правительстве утверждает, что министерство транспорта оценивает последний проект негативно. В «Ростехе» говорят, что ни один из проектов не рассматривают как приоритетный.

Объединенная авиастроительная корпорация — публичное акционерное общество, объединяющее все крупнейшие авиастроительные предприятия в России. На 90% ОАК принадлежит государству.

Темы: Авиасообщение в России, Авиастроение, Ростехнологии
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Комментарии читателей
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02.10.2019, 21:07
Гость: Евгений В

Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков - Индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации «Ростех», теперь возглавляет Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК).
Начал с просьбы денег? Всего то каких-то 350 млрд руб? Теперь полетаем...
02.10.2019, 20:51
Гость: За аферу ssj100

кто нибудь ответил?
02.10.2019, 19:10
Гость: АПЛ

Нужно просто вернуть таможенные пошлины на иностранные авиалайнеры.
Собранные денежки направить на развитие нашего авиапрома.
Там явно больше 350 млрд рублей получится.
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