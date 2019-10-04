Запущены реакторы самого мощного в мире российского атомного ледокола

10:45

На новом российском головном универсальном атомном ледоколе "Арктика" состоялся пуск реакторной установки из двух ядерных реакторов, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление компании "Росатом".

Как отмечает агентство, это означает, что началась управляемая цепная ядерная реакция и вывод реактора на минимальный уровень мощности, достаточный для контроля для реакцией. После прохождения необходимых испытаний состоится вывод реакторов на энергетический уровень мощности.

В "Росатоме" рассказали, что на ледоколе "Арктика" установлена новая российская реакторная установка РИТМ-200, состоящая из двух ядерных реакторов тепловой мощностью 175 мегаватт. Ее основное преимущество в компактности и экономичности.

Ледокол "Арктика" считается самым мощным в мире. Он был построен по заказу "Росатома" на Балтийском заводе в Петербурге, его сдача в эксплуатацию намечена на 2020 год. Сейчас на этом же заводе идет строительство еще двух атомных ледоколов - "Сибирь" и "Урал".

Универсальные атомные ледоколы ЛК-60Я мощностью 60 мегаватт нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составит 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.