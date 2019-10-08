Сбербанк заявил о новой утечке данных клиентов

15:16

Администрация Сбербанка в рамках расследования, связанного с утечкой данных клиентов, выявило новые случаи утечек по этому делу. Об этом говорится в сообщении кредитного учреждения.

В банке отметили, что сотрудник, причастный к утечке, в конце сентября продал в даркнете одной из преступных групп в общей сложности пять тысяч учетных записей кредитных карт Уральского банка Сбербанка. Продажа этих сведений проходила в несколько траншей.

В пресс-службе Сбербанка сообщили, что большое количество проданных им карт были устаревшими и неактивными. «Данные карты перевыпущены, угрозы для средств клиентов нет», — заверили в кредитном учреждении.

На прошлой неделе Сбербанк сообщил об утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов. Банк провел служебное расследование и нашел злоумышленника, который работал в компании. Преступление, как отметили в Сбербанке, было раскрыто за «считанные часы», и подозреваемый сознался в преступлении. Банк принес извинения за возникшую ситуацию и пообещал держать в курсе расследования.

Между тем, по данным «Коммерсанта», речь шла об утечке данных около 60 миллионов карт. Близкий к ЦБ источник рассказал газете, что речь может идти о «выгрузке базы» банка.