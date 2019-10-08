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Сбербанк заявил о новой утечке данных клиентов

15:16 8.10.2019
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Администрация Сбербанка в рамках расследования, связанного с утечкой данных клиентов, выявило новые случаи утечек по этому делу. Об этом говорится в сообщении кредитного учреждения.

В банке отметили, что сотрудник, причастный к утечке, в конце сентября продал в даркнете одной из преступных групп в общей сложности пять тысяч учетных записей кредитных карт Уральского банка Сбербанка. Продажа этих сведений проходила в несколько траншей.

В пресс-службе Сбербанка сообщили, что большое количество проданных им карт были устаревшими и неактивными. «Данные карты перевыпущены, угрозы для средств клиентов нет», — заверили в кредитном учреждении.

На прошлой неделе Сбербанк сообщил об утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов. Банк провел служебное расследование и нашел злоумышленника, который работал в компании. Преступление, как отметили в Сбербанке, было раскрыто за «считанные часы», и подозреваемый сознался в преступлении. Банк принес извинения за возникшую ситуацию и пообещал держать в курсе расследования.

Между тем, по данным «Коммерсанта», речь шла об утечке данных около 60 миллионов карт. Близкий к ЦБ источник рассказал газете, что речь может идти о «выгрузке базы» банка.

Темы: Банковское обслуживание населения в России, Сбербанк
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Комментарии читателей
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08.10.2019, 22:19
Гость: Утечки

происходят не только в Сбере. Вот супруге звонят, она в огороде, руки в перчатках, ей говорят:"Имя-отчество, вам звонят из ....банка, с вашим счетом пытаются провести действия из Владивостока. Вы ожидаете перевод?" Супруга, как честный человек, даже не смотрит с какого номера звонок и говорит "Нет". Этого ответа их сценарий не предусматривал и они обрывают разговор. Те они заранее знали ее персональные данные и банк, в котором у нее были средства. Проходит две недели, они ей снова звонят, она передает трубку мне, я говорю "Алло" там молчание, опять сбой сценария, и я слышу, что работает колл центр, несколько мужчин уговаривают клиентов. Мы звоним в службу безопасности банка и сообщаем номер, с которого произведен звонок. Закрываем счета в этом банке. Уже после закрытия звонит уже милый женский голос, наверно мужчинам не слишком доверяли, и снова пытается что-то выяснить. Это уже надоело вконец и говорим правду, что счетов у нас там нет, все закрыли. Больше звонков не было.
А вы "Сбер, Сбер"... Время такое... "Покуда есть в России дураки,
обманом жить нам, стало быть, с руки".
08.10.2019, 21:39
Гость: Татьяна Алексеевна

Посмотри рейтинг банков.
08.10.2019, 21:23
Гость: такс

Новый анекдот ВТБ серьёзный банк
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