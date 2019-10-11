В Москве задержали женщину за вывод за рубеж более миллиарда рублей

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В Москве задержали 34-летнюю женщину по подозрению в выводе за пределы России более миллиарда рублей.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк, операция по перекрытию нелегального канала вывода денег проводилась совместно с ФСБ РФ. Задержанная находится под подпиской о невыезде.

По версии следствия, злоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения, и, используя реквизиты фиктивных фирм, переводили средства на счета нерезидентов РФ под видом исполнения внешнеторговых контрактов.

Преступники вели свою деятельность с 2015 года. За этот период времени за пределы России было выведено более миллиарда рублей.

В ходе обысков в московском регионе и в Санкт-Петербурге было изъято более 200 печатей и штампов фиктивных организаций, около сотни электронных ключей от системы "Банк-Клиент", персональные компьютеры, на которых изготавливались поддельные документы, а также более 23 миллионов рублей.