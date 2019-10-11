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Депутаты и общественность выступили за возвращение смертной казни в России

14:51 11.10.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Депутаты и общественные деятели призывают к отмене моратория на смертную казнь в России после убийства 9-летней девочки в Саратове.

Так, за возвращение высшей меры наказания выступили на своих страницах в социальных сетях депутаты Госдумы от Саратовской области Ольга Алимова и Евгений Примаков.

"Если бы смертная казнь карала педофилов, убийц, насильников, террористов, то горе не приходило бы наши дома", - написала в Facebook Алимова.

"Я хочу, чтобы в нашей стране была восстановлена смертная казнь за насильственные преступления против детей и беспомощных, терроризм, предательство родины и коррупцию в угрожающих стране размерах", - заявил в своем Telegram-блоге Примаков.

За возвращение смертной казни выступила и детский омбудсмен в Саратовской области Татьяна Загородная. А рядовые жители Саратова на сайте Change.org создали петицию о снятии моратория на смертную казнь. За восемь часов петиция собрала почти 12,5 тысячи подписей.

Ситуацию прокомментировал лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, отметив, что россияне хотят возвращения смертной казни, так как видят в этом возможность для справедливого возмездия. При этом он напомнил о том, что эта мера наказания доказала свою неэффективность.

"Она есть в США, в Китае, в ряде ближневосточных стран, но в итоге там уровень преступности гораздо выше, чем, например, в Европе, где уже давно никого не вешают и не расстреливают", - написал он.

Девятилетняя школьница из Саратова в среду, 9 октября, ушла в школу, но до класса так и не дошла. Девочку искали тысячи человек, в ночь на пятницу стало известно, что ее нашли мертвой. По подозрению в убийстве был задержан 35-летний житель города, который дал признательные показания. В СК РФ сообщили, что у мужчины есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера.

Мораторий на смертную казнь действует в России с 1997 года, последний смертный приговор в России был приведен в исполнение в 1996 году.

Темы: Происшествия
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Комментарии читателей
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11.10.2019, 20:38
Гость: Алевтина

Признаться,до этого никто еще не додумался,чтобы кого-то "уничтожили" за то,что не пошел на похороны Кирова.Даже у главного лжеца СССР Солженицына нет такого буйства фантазии в его "исторических" опусах. 99% советских людей, по разным причинам, не пошли на похороны Кирова.И как же они избежали наказания?...
11.10.2019, 20:33
Гость: Старик.

Нужна не смертная казнь, а пожизненые каторжные работы. Подонок должен умирать медленно и мучительно. И никто не сможет обвинить Россию в казнях, пытках и прочих средневековых потехах. Урановые,молибденовые или свинцовые рудники еще сохранились?
11.10.2019, 20:32
Гость: Скептик

Почему-то все считают, что его лично это не коснется.
Даже по ошибке.
Напрасно.
Надо это предложение принять, и опробовать на инициаторах.
Потом, понятное дело, оправдать.
И выставить родственникам счет на похороны.
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