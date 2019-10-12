Как избежать штрафа за оскорбление власти

15:46

В интернет попала методичка МВД по выявлению в интернете оскорблений власти

Документ опубликовал руководитель правозащитной организации «Агора», юрист Павел Чиков в своем Telegram-канале. Несколько листов посвящены частям 3-5 статьи 20.1 КоАП, которые касаются оскорбления власти и государственных символов.

В тексте подробно объясняется, как полиция должна применять закон о неуважении к власти. Что полезно знать, чтобы даже случайно не нанести оскорбление президенту или Конституции?

Фото с сайта 9111.ru

Что представляет из себя методичка?

Документ за подписью первого замминистра МВД Алексея Горового содержит алгоритм действий, которому должен следовать сотрудник правоохранительных органов, которому кажется, что он обнаружил в интернете оскорбление власти. В документе описывается, что нужно проверить перед тем, как возбудить административное дело: от установления источника информации до проверки в прокуратуре. Также есть указания, когда дело необходимо прекратить, а когда переквалифицировать на другую статью, например о возбуждении ненависти или вражды.

Где следить за словами?

Согласно методичке, прежде чем возбудить дело по статье 20.1 КоАП, правоохранитель должен установить подозреваемого и источник распространения информации — «интернет или иную информационно-телекоммуникационная сеть, например сеть операторов сотовой связи». Именно так сказано в руководстве для полицейских. Что же такое «иные» сети?

Сюда относятся в первую очередь чаты соцсетей, а также групповые чаты в мессенджерах, таких как Telegram, который формально заблокирован в РФ.

«До настоящего времени все дела по части 3 статьи 20.1 возбуждались за публикации в интернете», — говорит юрист международной правозащитной организации «Агора» Дамир Гайнутдинов. Впрочем, по его словам, речь может идти и о локальных сетях операторов, в которых возможен обмен сообщениями, либо даже о рассылке СМС и даже голосовых сообщений».

Главное, что стоит помнить: сотрудники полиции будут обращать внимание на то, кому адресовано сообщение. Ответственность грозит, если «информация предназначена для неопределенного круга лиц».

«Я бы рекомендовал осторожнее вести себя пользователям разрешенных в России сервисов, прежде всего vk.com и ok.ru, так как именно они чаще всего становятся объектами преследования со стороны властей. Однако публичные чаты в Telegram тоже не дают полной защищенности», — отмечает Гайнутдинов.

Его мнение разделяет директор Московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрий Аграновский, который считает, что лучше не ругать правительство в публичных чатах. «Никогда нельзя говорить ничего людям, в которых вы не уверены. Никогда не доверяйте никаким электронным средствам связи то, что вы не готовы сказать на суде», — советует он.

Чего нельзя говорить?

После того как установлен источник и адресаты распространения информации, правоохранители должны оценить его содержание. Начнем с оскорблений. Согласно материалу МВД, под ними подразумевается «информация, изложенная в грубой форме с использованием нецензурной лексики (бранные и матерные слова и производные от них), изображения порнографического характера...»

Дамир Гайнутдинов уточняет, что понятия «бранная», «нецензурная», «вульгарная» в законодательстве не закреплены, и именно поэтому полицейским в методичке дано четкое указание — отправлять сообщения на экспертизу. Но есть исключения — всем известные грубые, матерные слова.

«По нецензурной лексике есть разъяснения Роскомнадзора, согласно которым к ней относятся «четыре общеизвестных слова, начинающиеся на «б», «п», «х» и «е», а также производные от них слова. Однако неприличная форма определяется не только лексикой, но и ситуацией», — отмечает Гайнутдинов.

А если я просто высказываю свое мнение?

Даже если вы высказываете свое мнение, используя вводные словосочетания («по моему мнению, правительство... », «я считаю, президент...») — это не освободит вас от ответственности.

«Вне зависимости от этого мы попадаем под закон. Оскорбительная форма всегда наказуема. Когда Дерипаска предъявлял иск к Зюганову, он ссылался на то, что это не мнение, а оскорбление. В отличие от мнения, оскорбление — всегда выражено в непристойной форме», — подчеркивает адвокат Аграновский.

Кого и что именно нельзя оскорблять?

Полицейские установили подозреваемого, сообщение похоже на оскорбление, но правоохранителям нужно и доказать, что оно адресовано власти. В пособии МВД говорится, что наказывать нужно за оскорбления в адрес:

— Конституции Российской Федерации;

— официальных государственных символов (флаг, герб, гимн);

— органов, осуществляющих власть (президент, Совет Федерации, Госдума, правительство).

«В методичке дан исчерпывающий перечень охраняемых объектов, однако практика показывает, что этого недостаточно и желающие оскорбиться находятся, например, в ФССП или госкорпорациях вроде «Росатома», — сообщает Дамир Гайнутдинов.

В свою очередь, Дмитрий Аграновский говорит, что работников госкорпораций нельзя отнести к представителям государственной власти даже по этому, по его словам, «неопределенному закону».

Гайнутдинов отмечает, что, согласно методичке МВД, часть 3-5 статьи 20.1 КоАП «не распространяется на органы власти субъектов федерации, муниципалитеты и федеральные органы власти, прямо не упомянутые в Конституции».

Однако на этот случай у МВД есть другая рекомендация. Если не находится возможности возбудить дело по статье об оскорблении власти, то решается вопрос о наличии признаков других правонарушений. Полицейские обязательно проверят, нельзя ли привлечь автора резких слов по административным статьям «Оскорбление» (5.61), «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» (20.31) или «Злоупотребление свободой массовой информации» (13.15).

Минимальное наказание за оскорбление власти в интернете по части 3 статьи 20.1 КоАП — штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. За повторные нарушения штраф достигает 300 тысяч рублей, также судья может назначить административный арест на срок до 15 суток.

Автор: Илья Горшков