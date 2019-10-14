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СК завел дело после публикации видео с избиениями в карельской колонии

15:17 14.10.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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В Карелии Следственный комитет России завел уголовное дело о превышении полномочий с применением насилия после публикации видео, на котором начальник петрозаводской исправительной колонии № 9 Иван Савельев избивает заключенного.

Следственный комитет в своем пресс-релизе не упоминает Савельева, но подтверждает, что речь идет о событиях 2014 года, когда сотрудники ИК-9 (Савельев тогда был замначальника колонии), «явно выходя за пределы должностных полномочий, нанесли множественные удары руками и ногами мужчине, отбывавшему наказание в данном исправительном учреждении».

При этом в релизе ничего не сообщается о подозреваемых и задержанных по этому уголовному делу. В сентябре «Медиазона» и «Настоящее время» рассказали о пытках в ИК-9, тогда Савельев обвинил СМИ в клевете.

После появления в интернете видеоролика, на котором Савельев бьет заключенного, его отстранили от исполнения обязанностей.

Темы: Карелия, Расследование преступлений в России, Расследования в России
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Комментарии читателей
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14.10.2019, 17:11
Гость: личный опыт

начальника колонии наградить надо, а не от обязанностей отстранять!
Тьфу на либерастов, которые заботятся только об убийцах и насильниках, а права обычных граждан им побоку!
14.10.2019, 16:35
Гость: Капля в море!..

Когда бы узрел весь в стране произвол,
СК таких дел ещё уйму завёл:
Дефект его в том, что в порочащем виде
Масштабнее он безобразий не видит!
14.10.2019, 16:08
Гость: ABCD

Что то эти ролики которых становится в последнее время слишком много не вяжутся с декларируемой в России "демократизацией".
Цена жизни человека вообще стала медный грош, и чем дальше цветёт наша демократия тем больше желающих припечатать свой сапог или дубинку к демократизируемым гражданам.
Ещё одна тенденция сквозит у нас явно- власть откровенно пытается замолчать абсолютно весь негатив в стране, и реагирует исключительно тогда, когда есть видео записи фактов. Но и реакция интересная сама по себе, вялое "расследование" в результате которого история просто затирается и исчезает с годами "расследования".
Что то мне подсказывает, что скоро генератор идей Клишац придумает законопроект о наказании за выкладывание в сеть "порочащих власть" роликов.
Тут конечное ерунда какая, власть избивает кого-то на зоне, это же не пластиковый стаканчик кинуть в полицейского.. тут ответственность совсем другая.
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