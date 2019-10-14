СК завел дело после публикации видео с избиениями в карельской колонии

15:17

В Карелии Следственный комитет России завел уголовное дело о превышении полномочий с применением насилия после публикации видео, на котором начальник петрозаводской исправительной колонии № 9 Иван Савельев избивает заключенного.

Следственный комитет в своем пресс-релизе не упоминает Савельева, но подтверждает, что речь идет о событиях 2014 года, когда сотрудники ИК-9 (Савельев тогда был замначальника колонии), «явно выходя за пределы должностных полномочий, нанесли множественные удары руками и ногами мужчине, отбывавшему наказание в данном исправительном учреждении».

При этом в релизе ничего не сообщается о подозреваемых и задержанных по этому уголовному делу. В сентябре «Медиазона» и «Настоящее время» рассказали о пытках в ИК-9, тогда Савельев обвинил СМИ в клевете.

После появления в интернете видеоролика, на котором Савельев бьет заключенного, его отстранили от исполнения обязанностей.