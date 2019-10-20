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Ангажированный Западом The Bell работает против России, уверен Осташко

16:58 20.10.2019

Наступает момент, когда бизнес-издания уходят в работу, направленную на уменьшение суверенитета страны

Издание The Bell работает в интересах Запада и финансируется иностранными корпорациями, цель которых – уменьшение суверенитета различных стран. Об этом в интервью ФАН заявил публицист Руслан Осташко.

В 2017 году The Bell Елизаветы Осетинской появился на просторах российского интернет-пространства в качестве очередного делового СМИ, ориентированного на бизнес-аудиторию. Однако позже ресурс превратился в русофобное медиа, которое, как оказалось, существует на деньги иностранных спонсоров.

По мнению Осташко, однажды наступает момент, когда бизнес-издания уходят в работу, направленную на уменьшение суверенитета страны и сотрудничество с трансграничным капиталом. Такие СМИ содержат люди, которые поддерживают интересы западных корпораций, подчеркивает эксперт. Поэтому, уверен он, этим изданиям нужно присваивать статус иноагента. Ведь НКО пытаются «впустить в наш огород чужого козла», а это незамедлительно ведет к ухудшению положения страны.

Ранее глава РКН Александр Жаров рассказал о создании списка распространителей фейковых новостей. Он появится на сайте Роскомнадзора, где будут указаны не только лица, но и адреса, где публикуется недостоверная информация.

У ФАН есть свой Классификатор СМИ. Это издания, поделенные на патриотические, антироссийские, государственные, иностранные и общественно-политические.  

Темы: СМИ в России
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