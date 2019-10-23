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Мошенники нашли новый способ похищать деньги через смартфон

09:24 23.10.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Мошенники используют новый способ вывода средств у клиентов банков — через установку программы удаленного доступа на смартфон, рассказал РИА Новости Илья Сачков, гендиректор и основатель компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак.

«Среднемесячная сумма ущерба по данному типу мошенничества для крупного банка может составлять от 6 до 10 миллионов рублей»,— заявил он.

По его словам, преступники пытаются заставить людей установить программу удаленного доступа на смартфон. При ее помощи они могут вывести деньги у клиентов банков. За шесть месяцев система безопасности Secure Bank ежемесячно обнаруживала свыше 1 тысячи попыток похитить средства пользователей с помощью программы удаленного доступа к мобильному устройству.

Ранее сообщалось, что в России может появиться новая система данных россиян. Ее хотят создать для того, чтобы идентифицировать банковских клиентов по номеру телефона. Таким образом хотят противостоять мошенникам и назойливым коллекторам. Сейчас инициатива существует в виде законопроекта. Его подготовило правительство России.

В первой половине 2019 года специалисты Центробанка обнаружили 13 тысяч объявлений о покупке и продаже персональных данных, в том числе 1,5 тысячи — из баз кредитно-финансовых организаций. По данным регулятора, 97% случаев хищения денег со счетов физлиц связаны с социальной инженерией, когда мошенникам достаточно знать ФИО и номер телефона для кражи денег.

Темы: Мобильные телефоны, Мобильные устройства, Финансовые махинации и аферы
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Комментарии читателей
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23.10.2019, 12:15
Гость: Храните деньги в сберегательной банке,

лучше в трехлитровой...
23.10.2019, 11:06
Гость: да-да

недавно была инфа про то, как ЦБ заказывал на свои нужды и за счет бюджетных денег сковородки и кастрюли за 1 миллион рублей.
23.10.2019, 09:57
Гость: кадет

Во всем туфта. Не верю никаким регуляторам-манипуляторам, которые в своей сфере не могут толком разобраться с мошенниками, а только и делают что поучают других. Для этих манипуляторлв главное оправдать создание базы личных данных в масштабах всей страны. Про сам ЦБ и его деятельность что только не писали - с понятиями эффективное расходование и управление финансами там вообще не знакомы. Кражи, коррупция, непрофессионализм.
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